Craque do Barcelona faz previsão ousada sobre vencedor da Bola de Ouro
Clube viveu grande momento em 2024/25 e conquistou três títulos nacionais sob a batuta de craques
- Matéria
- Mais Notícias
Marcus Rashford, destaque do Barcelona, fez uma previsão ousada sobre a corrida pela Bola de Ouro. Recém-contratado pelo clube, o atacante já parece estar adaptado aos novos companheiros e rasgou elogios a Lamine Yamal, um dos favoritos a vencer a honraria individual.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-jogador compara joia do Real Madrid com ‘maior’ da história
Futebol Internacional19/08/2025
- Fora de Campo
Atitude de Cristiano Ronaldo em final causa repercussão mundial: ‘Deu o gol’
Fora de Campo19/08/2025
- Futebol Internacional
Sorteio da Champions League: quando será, potes, times e regulamento
Futebol Internacional19/08/2025
➡️ Confira todos os indicados à Bola de Ouro 2025
- Como pessoa, ele é um garoto de apenas 18 anos, sempre divertido, rindo, brincando com os outros. E como jogador, é um talento de primeiro nível. O mais surpreendente é o quão maduro ele é para sua idade. Como pensa e joga, está além da sua idade. Se ele não ganhar esse ano, pode ganhar no futuro, mas certamente tem condições de vencer a Bola de Ouro - declarou o jogador.
⚽🥇 Barcelona tem quatro nomes listados para a Bola de Ouro
Na última temporada, Yamal foi um dos pilares do esquema do técnico Hansi Flick rumo aos títulos de La Liga, Supercopa da Espanha e Copa do Rei. Em 55 jogos, o jovem anotou 18 gols e deu 21 assistências, recebendo a indicação ao prêmio. Robert Lewandowski, Pedri e o brasileiro Raphinha também se beneficiaram das conquistas e estão entre os 30 indicados pela revista France Football.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Rashford se juntou ao forte setor ofensivo do clube nesta janela de transferências. O inglês custou 30 milhões de euros (quase R$ 200 milhões na cotação atual) aos cofres catalães, e assinou um vínculo válido por apenas uma temporada, expirando ao final de junho de 2026. Sua estreia oficial aconteceu no sábado (16), diante do Mallorca, quando entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0.
- Em campo, tenho aprendido mais a cada jogo. Mas o ponto de partida até aqui é muito bom. Quanto mais jogos eu tiver, mais aprenderei. O Barça é o lugar mais fácil do mundo para aproveitar e aprender sobre o futebol. A principal razão pela qual jogo é para vencer, e para isso, preciso estar feliz, porque é assim que jogo meu melhor futebol - afirmou o atleta.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias