O Real Madrid espantou o fantasma da má fase e superou o Getafe por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 15ª rodada de La Liga. Ainda na primeira etapa, Jude Bellingham e Kylian Mbappé anotaram os gols do triunfo merengue.

Com a vitória, os comandados de Carlo Ancelotti foram a 33 pontos e podem assumir a liderança em breve, já que tem um ponto e um jogo a menos em relação ao líder Barcelona. Já a equipe de José Bordalás, por outro lado, estacionou em 17º, com 13 pontos, e periga entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas.

👀 OS GOLS DO JOGO

Com a necessidade de vitória, o Real teve mais as ações do embate e criou mais oportunidades em sua casa. Porém, o primeiro tento veio na marca da cal: em escanteio, Rüdiger tentou sair da marcação de Nyom e foi pisado, ganhando pênalti para sua equipe. Sem Vini Jr em campo, Bellingham assumiu a responsabilidade e deslocou David Soria, inaugurando o marcador aos 30 minutos

O segundo gol veio sem muita demora. Aos 38', em jogada rápida de contra-ataque, Mbappé foi lançado pelo próprio Bellingham, acelerou a passada e chegou a ser puxado, mas se manteve de pé. No domínio, a bola ficou um pouco atrás da linha de seu corpo, mas o francês acertou o movimento e bateu cruzado, com curva, tirando de Soria e contando com uma ajuda da trave para ampliar o marcador.

Na segunda etapa, o árbitro Hernández Hernández assinalou outra penalidade em favor do time da capital, após finalização de Mbappé que teria batido no braço de Berrocal, mas após revisar o lance no VAR, retrocedeu e retirou a decisão inicial. O camisa 9 teve grande chance após sair em velocidade e driblar Soria, mas finalizou para fora; os visitantes responderam em jogada de John Patrick, que acertou o travessão e a trave em um chute só, mas a reação não foi suficiente para balançar as redes de Courtois, e o 2 a 0 se manteve no placar.

🔮 O QUE VEM POR AÍ?

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (4), em compromisso complicado diante do Athletic Bilbao no País Basco, marcado para as 17h (de Brasília). No dia seguinte, os Azulones jogam pela Copa do Rei, visitando o Orihuela, time da quarta divisão nacional, às 15h.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 2x0 Getafe

15ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Jude Bellingham (RMA - 30' 1T); Kylian Mbappé (RMA - 38' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Dani Ceballos e Antonio Rüdiger (RMA); Allan Nyom, Luis Milla, Álvaro Rodríguez, Juan Berrocal, Jesús Santiago e Diego Rico (GET)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Fran García; Federico Valverde, Dani Ceballos e Jude Bellingham (Arda Güler); Brahim Díaz, Rodrygo (Luka Modric) e Kylian Mbappé



GETAFE (Técnico: José Bordalás)

David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Juan Berrocal (Jesús Santiago) e Diego Rico; Allan Nyom (Chrisantus Uche [John Patrick]), Luis Milla, Omar Alderete e Carles Pérez (Álex Sola); Mauro Arambarri (Coba da Costa) e Álvaro Rodríguez (Peter González)

🕴️ ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Hernández Hernández

🚩 Auxiliares: Naranjo Pérez e Cerdán Aguilar

4️⃣ Quarto árbitro: Holgueras Castellanos

📺 VAR: García Verdura e Iglesias Villanueva