Nova camisa do Chelsea faz homenagem ao movimento punk; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 14:48 • Londres (ING)

O Chelsea anunciou, nesta segunda-feira (27), o início das vendas da terceira camisa para a temporada 2024/25, em parceria com a Nike. Em uma homenagem aos grupos punk da Inglaterra, o uniforme é alternativo e com muitas mudanças e detalhes do tradicional kit do clube inglês, ao prezar pela originalidade e energia do movimento.

Em suas redes sociais, o Chelsea divulgou detalhes sobre o modelo novo. O clube homenageia o movimento punk, que nasceu na própria cidade de Chelsea, na Inglaterra, e valoriza a juventude, a energia pioneira, e destaca a originalidade: "Não ser como os outros. Faz parte de quem somos."

A camisa é principalmente preta, com acabamento em amarelo e rosa, além de detalhes com padrões de rasgados em xadrez, que faz referência aos grupos punks que se reuniam na década de 70 em King's Road, famosa rua de Londres.

Mais um detalhe é a tipografia do emblema dos "Blues", dentro da gola, que é a mesma utilizada em 1977, pela banda punk inglesa Sex Pistols. Outra novidade é o swoosh (logo da Nike) duplo e em vertical, que simboliza a aceleração e crescimento do futebol feminino dentro e fora de campo, marcas do movimento.

O uniforme já foi estreado em campo, na partida do Chelsea Women contra o Arsenal nesta segunda-feira (26). A nova terceira camisa estará disponível para comercialização de forma antecipada, a partir desta terça-feira (27), em lojas do Chelsea.

