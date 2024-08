Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 12:33 • São Paulo (SP)

Em nova parceria com a Nike, e em continuidade à campanha das camisas I e II apresentadas no primeiro semestre sobre combate ao racismo, o Corinthians anunciou o lançamento da terceira camisa de jogo para a temporada. A peça, que será estreada pelo time feminino, foi desenvolvida para refletir o compromisso do clube e da marca com a luta antirracista, dentro e fora de campo.

Em gola careca, a nova terceira camisa do clube apresenta listras verticais em preto e branco por toda a peça, com as mangas de cada cor. Para completar o uniforme, o short também segue o design em preto e branco, assim como as meias listradas.

O escudo do clube foi redesenhado para refletir a dualidade das listras corintianas, com um lado preto e o outro branco. Outra novidade é o swoosh (logo da Nike) duplo, que faz referência à aceleração do futebol feminino globalmente.

Terceira camisa do Corinthians para a temporada 2024 (Foto: Divulgação/Nike)

Assim como nas camisas I e II, os nomes e números dos atletas são exibidos em uma fonte criada pela designer e diretora de arte Giulia Fagundes, na cor prata.

Inspirada pela rica cultura da diáspora africana, a tipografia é marcante e complementada por uma textura única baseada em símbolos Adinkras de origem ganense. Essa abordagem visual celebra a grandeza e a força do time, honrando sua história e futuro, flertando com o afrofuturismo.

Dentro da gola, à altura do pescoço, um emblema com uma mão pintada em preto e branco traz a inscrição "Tamo Junto e Misturado", representando a importância da união de todos no combate ao racismo.

Uniforme completo III do Corinthians para a temporada 2024 (Foto: Divulgação/Nike)

AÇÕES DE COMBATE AO RACISMO

Além do lançamento da terceira camisa, que terá sua estreia com o time feminino do Timão, líder do Campeonato Brasileiro Feminino A2, o Corinthians e a Nike seguem avançando com as iniciativas para contribuir com a igualdade racial no esporte. Para a ação, contam com a parceria do Observatório da Discriminação Racial do Futebol (ODRF) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O clube, em parceria com o ODRF, desenvolveu e promoveu sessões de letramento racial, que já foram realizadas para atletas das categorias de base, time feminino e funcionários visando conscientização sobre as diversas formas de racismo e suas consequências.

Em relação ao edital lançado em parceria com o CIEE para concessão de bolsas de estudo integrais (2025-2028) para o curso de administração na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), com disciplinas voltadas para o mercado esportivo, as 20 vagas foram preenchidas – sendo 14 delas por mulheres negras. Os jovens aprovados iniciaram suas aulas em agosto e, durante os próximos quatro anos, contarão com o suporte financeiro e apoio psicossocial.

A nova terceira camisa estará disponível para comercialização de forma antecipada, a partir do dia 3 de setembro, em lojas físicas e virtuais da Nike, da Centauro e do Corinthians. A partir de 6 de setembro, as peças poderão ser encontradas no restante do mercado.