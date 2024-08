Torcedores se revoltam com posicionamento de dirigente do Vasco após polêmica com segurança

Dirigente do Vasco se desculpou com o Athletico durante entrevista coletiva (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro

Marcelo Sant'Ana, novo diretor de futebol do Vasco, foi duramente criticado pelo posicionamento adotado na coletiva de imprensa após a confusão no final da partida envolvendo, principalmente, um segurança do Vasco e jogadores do Athletico Paranaense. O dirigente se desculpou publicamente, em nome do Vasco da Gama, com os representantes e a intuição CAP.

Momento da confusão entre jogadores do Vasco e do Athletico Paranaense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O posicionamento de Marcelo Sant'Ana não agradou os torcedores vascaínos que o detonaram na web. Apesar do Cruzmaltino ter vencido a partida de virada por 2 a 1, a noite não se encerrou tranquila para o novo diretor de futebol do clube.

Veja a repercussão;

O último trabalho de Marcelo Sant'Ana foi no comando do América-RN, onde o dirigente estava desde fevereiro. No Bahia, o dirigente ficou entre os anos de 2015 e 2017, onde conquistou o Campeonato Baiano (2016) e a Copa do Nordeste (2017).

Marcelo Sant'Ana durante apresentação no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Marcelo Sant'Ana é baiano de Salvador e se formou em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). O dirigente também estudou na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e tem MBA em Marketing e Branding. Além disso, o executivo cursou Gestão Técnica de Futebol ao lado de Felipe, atual diretor técnico do Vasco.

Marcelo é o quarto diretor-executivo de futebol da SAF do Vasco. Paulo Bracks, Alexandre Mattos e Pedro Martins passaram pelo cargo anteriormente.