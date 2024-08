Zagueiro do Vasco se atrapalhou ao tentar pular uma placa de publicidade (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Durante a confusão generalizada entre jogadores e comissão do Vasco e Athletico Paranaense, uma cena inusitada virou piada entre os torcedores na web. O zagueiro Maicon, do Vasco, correu em direção à briga, mas acabou caindo no chão ao tentar pular uma placa de publicidade na beira do gramado. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, republicou o vídeo da queda e também brincou com o zagueiro.

A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo, à beira do gramado. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários. Em coletiva de imprensa, Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Cruzmaltino, pediu desculpas pela atitude do segurança e afirmou que o clube irá tomar "medidas administrativas".