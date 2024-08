Uma máquina! Veja todos os 50 gols de Cristiano Ronaldo na liga saudita

Copiar Link

Publicada em 27/08/2024

Cristiano Ronaldo é um dos rostos da Saudi Pro League nos últimos anos. Após mais de duas temporadas completas pelo Al-Nassr, o Gajo chegou a 50 gols pela competição e vive a intensa busca pelo milésimo tento na carreira. Na partida desta terça-feira (27), contra o Al-Fayha, uma marca especial pode ser quebrada pelo astro português: se balançar as redes duas vezes, ele atingirá 900 gols na carreira.

Os 50 gols de Cristiano Ronaldo no Sauditão

No total, com a camisa do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo soma 67 gols e 16 assistências em 73 partidas. Confira a distribuição dos gols do atacante entre as competições que disputou.

Saudi Pro League - 50 gols

Supertaça da Arábia Saudita - 2 gols marcados

Copa do Rei Saudita - 3 gols

Copa dos Campeões Árabes - 6 gols

Champions League da Ásia - 6 gols

Até aqui, a liga nacional saudita tem a segunda melhor média de gols na carreira de Cristiano Ronaldo, atrás apenas da liga espanhola, onde o Gajo vivenciou o auge com as cores do Real Madrid.

Campeonato Espanhol: 1,06 gols por jogo

Campeonato Italiano: 0,82 gols por jogo

Campeonato Inglês: 0,43 gols por jogo

Campeonato Saudita: 1,04 gols por jogo

Campeonato Português: 0,12 gols por jogo