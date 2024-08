Em jogo de oito gols, Chelsea goleia o Wolverhampton pela Premier League

Jogadores do Chelsea clebram gol diante do Wolverhampton (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Publicada em 25/08/2024 - 12:11 • Wolverhampton (ING) • Atualizada em 25/08/2024 - 13:55

O Chelsea goleou o Wolverhampton por 6 a 2 neste domingo (25), em jogo válido pela segunda rodada da Premier League. Noni Madueke (três vezes), Nicolas Jackson, Cole Palmer e João Félix marcaram para os Blues; Jørgen Strand Larsen e Matheus Cunha fizeram para os Wolves.

Como foi a partida entre Wolverhampton e Chelsea?

O primeiro tempo foi de equilíbrio e boas chances para ambas equipes. Logo aos dois minutos, Jackson desviou cobrança de escanteio e abriu o placar para o Chelsea. Matheus Cunha, pouco depois de ter gol anulado, empatou a partida após jogada individual de Aït-Nouri. Já no final da primeira etapa, Cole Palmer, de fora da área, bateu de primeira para encobrir o goleiro José Sá e deixar os visitantes à frente. No entanto, Larsen deixou tudo igual novamente nos acréscimos.

Se a primeira metade do jogo foi equilibrada, a segunda teve domínio completo dos Blues. Madueke voltou a deixar os londrinos à frente logo aos três minutos, com assistência de Palmer. A cena se repetiu outras duas vezes, com o camisa 11 recebendo passe do meia-atacante e balançando as redes, completando o hat-trick. Por fim, João Félix deu números finais ao jogo, marcando em sua reestreia pelo Chelsea.

Cole Palmer e Nicolas Jackson celebram gol do Chelsea sobre o Wolverhampton pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

WOLVERHAMPTOM X CHELSEA

PREMIER LEAGUE - SEGUNDA RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 10h

📍 Local: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

🟨 Árbitro: Darren England

⚽ Gols: Matheus Cunha e Larsen; Jackson, Palmer, Madueke (x3) e Félix.

⚽ ESCALAÇÕES :

WOLVERHAMPTON (Técnico: Gary O'Neil)

José Sá; Doherty, Mosquera, Toti, Ait-Nouri; Hwang, Lemina, João Gomes, Bellegarde; Matheus Cunha, Larsen.

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Madueke, Cole Palmer, Mudryk; Jackson.