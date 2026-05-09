Atuação de Igor Thiago em City x Brentford vira assunto: 'Precisamos falar'

O Manchester City venceu o Brentford por 3 a 0 neste sábado (9), no Etihad Stadium, pela 36ª rodada da Premier League. Os gols da equipe comandada por Pep Guardiola foram marcados por Jérémy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush.

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Apesar da vitória tranquila do City e do duelo de artilheiros envolvendo Haaland e Igor Thiago, foi justamente a atuação do brasileiro que acabou dominando as reações nas redes sociais entre torcedores europeus.

Titular do Brentford, Igor Thiago teve uma atuação considerada apagada pelos internautas durante grande parte da partida. O atacante pouco participou ofensivamente, apareceu pouco nas ações do time e ainda desperdiçou ataques promissores com erros de passe e tomadas de decisão equivocadas.

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Nas redes sociais, torcedores questionaram como o brasileiro conseguiu alcançar a marca de 22 gols na Premier League nesta temporada. Comentários ironizando o desempenho do atacante rapidamente viralizaram após o apito final, principalmente pela expectativa criada em torno do "duelo de goleadores" contra Haaland.

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Veja a repercussão:

Tradução: Preciso saber de onde surgiram esses 22 gols para o Igor Thiago

Tradução: Igor Thiago só marca quando ninguém está olhando. Assim que é um jogo popular, ele vira fantasma. Jogador ruim

Tradução: O Brentford é um time tão desperdiçador de espaço. Igor Thiago é um fraude.

Tradução: Como é que o Igor Thiago supostamente marcou 22 gols na Premier League e eu ainda não consigo descobrir no que ele é realmente bom? Eu vejo este tipo com os meus próprios olhos todas as semanas e ele parece genuinamente horrível.

Tradução: Eu sinto pena do time que vai contratar esse cara Igor Thiago

Além das críticas pela atuação discreta, alguns torcedores passaram a acusar Igor Thiago de "sumir em jogos grandes", apontando dificuldades do atacante em partidas contra equipes do topo da tabela inglesa.

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Igor Thiago teve uma atuação apagada no duelo entre artilheiro com Haaland. (Foto: Darren Staples/AFP)

O principal lance do brasileiro aconteceu no segundo tempo, quando teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro Donnarumma, mas acabou parando na defesa do camisa 1 do City.

✅ Ficha técnica - Manchester City x Brentford

Manchester City 🆚 Brentford

Premier League - 36ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

🥅 Gols: Doku, 14'/2°T (1-0), Haaland, 30'/2°T (2-0), Marmoush, 46'/2°T (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Bernardo Silva, Nunes, Marmoush e O'Reilly (MCI) ; Ajer e Henderson (BRE)

🟥 Cartões vermelhos: -

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