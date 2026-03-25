menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Tal pai, tal filho? Cristiano Ronaldo Jr. inicia período de testes no Real Madrid

Primogênito do astro será avaliado por clube

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/03/2026
16:39
Cristiano Ronaldo
imagem cameraFilho de Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al Nassr (Foto: Divulgação/Al Nassr)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cristiano Ronaldo Jr., filho mais velho do astro português, iniciou um período de testes no Real Madrid. O jovem de 15 anos, que atualmente está na base do Al Nassr, treina com a equipe Cadete A desde segunda-feira (23) e deve permanecer por até oito semanas – tempo máximo estipulado pela Fifa para esse tipo de avaliação. A informação foi publicada pelo The Athletic e confirmada pelo jornal espanhol As.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos primeiros treinos em Valdebebas, Cristiano Jr. já chamou atenção pela postura. De acordo com o As, sua integração ao elenco de Carlos Cura foi imediata, e nos bastidores do clube sua personalidade é elogiada. "Super humilde e educado", disseram fontes do centro de treinamento.

continua após a publicidade

Em campo, o jovem atua como atacante ou ponta direita e tem se destacado pela velocidade, agilidade e técnica. Físico acima da média para a idade, ele já passou pelas categorias de base de Manchester United e Juventus – dois clubes que seu pai defendeu – e também já defendeu a seleção portuguesa sub-16.

Cristiano Ronaldo Júnior em ação pela seleção sub-15 de Portugal (Foto: Reprodução/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo Júnior em ação pela seleção sub-15 de Portugal (Foto: Reprodução/Cristiano Ronaldo)

Cristiano Ronaldo Jr. pode seguir os passos do pai

O período de testes acontece em um momento especial para a equipe Cadete A do Real Madrid. O time lidera a Superliga Cadete com 19 vitórias e um empate em 20 jogos, somando 70 gols marcados e apenas nove sofridos. A equipe tem oito pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e ainda dois jogos adiados.

continua após a publicidade

Cristiano Jr. se junta a uma geração que conta com destaques como Gorka Abascal, Aitor Torondel, Carlos Sánchez, Unai Ordóñez e o goleiro Izan Ramírez. Se aprovado no período de testes, ele poderá dar continuidade à trajetória do pai no clube onde Cristiano Ronaldo se tornou ídolo e maior artilheiro da história, com 450 gols em 438 jogos.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias