Cristiano Ronaldo Jr., filho mais velho do astro português, iniciou um período de testes no Real Madrid. O jovem de 15 anos, que atualmente está na base do Al Nassr, treina com a equipe Cadete A desde segunda-feira (23) e deve permanecer por até oito semanas – tempo máximo estipulado pela Fifa para esse tipo de avaliação. A informação foi publicada pelo The Athletic e confirmada pelo jornal espanhol As.

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Nos primeiros treinos em Valdebebas, Cristiano Jr. já chamou atenção pela postura. De acordo com o As, sua integração ao elenco de Carlos Cura foi imediata, e nos bastidores do clube sua personalidade é elogiada. "Super humilde e educado", disseram fontes do centro de treinamento.

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Em campo, o jovem atua como atacante ou ponta direita e tem se destacado pela velocidade, agilidade e técnica. Físico acima da média para a idade, ele já passou pelas categorias de base de Manchester United e Juventus – dois clubes que seu pai defendeu – e também já defendeu a seleção portuguesa sub-16.

Cristiano Ronaldo Júnior em ação pela seleção sub-15 de Portugal (Foto: Reprodução/Cristiano Ronaldo)

Cristiano Ronaldo Jr. pode seguir os passos do pai

O período de testes acontece em um momento especial para a equipe Cadete A do Real Madrid. O time lidera a Superliga Cadete com 19 vitórias e um empate em 20 jogos, somando 70 gols marcados e apenas nove sofridos. A equipe tem oito pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e ainda dois jogos adiados.

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Cristiano Jr. se junta a uma geração que conta com destaques como Gorka Abascal, Aitor Torondel, Carlos Sánchez, Unai Ordóñez e o goleiro Izan Ramírez. Se aprovado no período de testes, ele poderá dar continuidade à trajetória do pai no clube onde Cristiano Ronaldo se tornou ídolo e maior artilheiro da história, com 450 gols em 438 jogos.

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