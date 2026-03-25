Em alta no Azerbaijão, ex-Palmeiras é convocado para país 'alternativo'

O meio-campista Felipe Santos, que passou pelas categorias de base do Palmeiras, vive um momento de afirmação no futebol internacional. O brasileiro naturalizado foi convocado mais uma vez pela seleção do Benim para a Data Fifa de março, consolidando sua posição como peça importante na equipe africana. Atualmente, Felipe defende o Araz, do Azerbaijão, onde tem se destacado pela regularidade e capacidade de influenciar as partidas.

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Na atual temporada, o meio-campista soma seis gols e três assistências em 19 partidas, números que evidenciam sua presença ofensiva mesmo atuando em uma função de organização no meio-campo. O bom momento não começou agora. Na temporada passada, Felipe foi um dos protagonistas do Araz, com 10 gols em 33 jogos, desempenho que ajudou a equipe a fazer uma campanha consistente e colocou o jogador em evidência.

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Com características de um meio-campista moderno, Felipe alia boa leitura de jogo, qualidade no passe e chegada ao ataque. Esse perfil tem sido determinante para sua sequência tanto no clube quanto na seleção beninense, onde passou a ser presença frequente.

Felipe Santos em ação por Benim (Foto: Reprodução)

Felipe Santos se naturalizou para defender a seleção de Benim

As convocações recentes mostram que o jogador deixou de ser apenas uma opção para se tornar um nome confiável dentro da equipe. Naturalizado, Felipe Santos vive um processo claro de afirmação no cenário internacional.

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Em um momento de estabilidade e evolução, ele consolida sua trajetória fora do eixo tradicional do futebol europeu e segue construindo, com consistência, um caminho de valorização no mercado internacional.

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