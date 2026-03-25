Em alta no Azerbaijão, ex-Palmeiras é convocado para país 'alternativo'
Felipe Santos passou pela base do Verdão
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O meio-campista Felipe Santos, que passou pelas categorias de base do Palmeiras, vive um momento de afirmação no futebol internacional. O brasileiro naturalizado foi convocado mais uma vez pela seleção do Benim para a Data Fifa de março, consolidando sua posição como peça importante na equipe africana. Atualmente, Felipe defende o Araz, do Azerbaijão, onde tem se destacado pela regularidade e capacidade de influenciar as partidas.
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Na atual temporada, o meio-campista soma seis gols e três assistências em 19 partidas, números que evidenciam sua presença ofensiva mesmo atuando em uma função de organização no meio-campo. O bom momento não começou agora. Na temporada passada, Felipe foi um dos protagonistas do Araz, com 10 gols em 33 jogos, desempenho que ajudou a equipe a fazer uma campanha consistente e colocou o jogador em evidência.
Com características de um meio-campista moderno, Felipe alia boa leitura de jogo, qualidade no passe e chegada ao ataque. Esse perfil tem sido determinante para sua sequência tanto no clube quanto na seleção beninense, onde passou a ser presença frequente.
Felipe Santos se naturalizou para defender a seleção de Benim
As convocações recentes mostram que o jogador deixou de ser apenas uma opção para se tornar um nome confiável dentro da equipe. Naturalizado, Felipe Santos vive um processo claro de afirmação no cenário internacional.
Em um momento de estabilidade e evolução, ele consolida sua trajetória fora do eixo tradicional do futebol europeu e segue construindo, com consistência, um caminho de valorização no mercado internacional.
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