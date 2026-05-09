O retorno do 'Special One': Real Madrid avança para contratar José Mourinho

O Real Madrid já definiu quem será o responsável por colocar ordem na casa após uma temporada marcada por polêmicas e brigas internas. O presidente Florentino Pérez avançou nos contatos para repatriar José Mourinho, atualmente no comando do Benfica. Segundo informações do jornal As e do site A Bola, o mandatário merengue vê o português como a única opção viável para o cargo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A ideia de Pérez é clara: Mourinho possui a personalidade necessária para "limpar" o ambiente em Valdebebas e recuperar a disciplina em um vestiário rachado por brigas físicas e desconfianças sobre lideranças.

continua após a publicidade

José Mourinho ficou à frente do elenco do Real Madrid entre 2010 e 2013 (Foto: Dani Pozo / AFP)

Embora uma proposta oficial ainda não tenha sido protocolada, as conversas estão em estágio avançado. O Real Madrid está disposto a pagar a multa rescisória de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões) para tirar o técnico de Lisboa.

O Benfica, por sua vez, já se movimenta nos bastidores para não ficar órfão de treinador e mira a contratação de Ruben Amorim, que está livre no mercado, para substituir o compatriota.

continua após a publicidade

A volta de Mourinho é vista como uma medida de urgência. O clube merengue vive um drama:

Crise interna: Episódios de agressões entre jogadores em treinos.

Desempenho esportivo: Segundo colocado na La Liga, 11 pontos atrás do rival Barcelona.

Ambiente pesado: Desgaste público de estrelas como Mbappé.

Para Florentino, o histórico de Mourinho no clube (entre 2010 e 2013) é o aval que o torcedor precisa. Em sua primeira passagem, o "Special One" conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, sendo o responsável por quebrar a hegemonia do Barcelona de Pep Guardiola na época.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.