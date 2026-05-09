Europeus enlouquecem com gol de Antony em Real Sociedad x Betis: 'Só gosta'

O Real Betis está vencendo o Real Sociedad neste sábado (9), por 2 a 0, pela 35ª rodada da La Liga, e segue firme na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League. Mais uma vez, o brasileiro Antony foi decisivo e acabou roubando a cena entre os torcedores europeus.

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Vivendo grande fase no futebol espanhol, o atacante marcou o gol da vitória e voltou a gerar enorme repercussão nas redes sociais. Somando 14 gols e 10 assistências, o atacante virou peça fundamental no esquema de Manuel Pellegrini e tem sido um dos principais responsáveis pela arrancada do Betis na competição.

Nas redes sociais, torcedores afirmaram que o atacante só gosta de golaço e jogos grandes.

Veja a repercussão:

Tradução: Antony só gosta de golaços.

Tradução: Que jogada genial do Antony. Ele adora chutar de fora da área.

Tradução: É o que tem os jogadores de elite. Duas ocasiões claras desperdiçadas, e tira este golaço da cartola. Antony Matheus dos Santos.

Tradução: Nunca zombe do Antony novamente. Eu avisei.

Tradução: Antony é extremo, não delantero, isso primeiro, Antony está fazendo uns vários gols, se está no Betis é porque Antony quer, porque ofertas tem tido número 3, Antony marcou outro golaço número 4.

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Tradução: Ele errou o gol mais fácil e depois marcou o mais difícil, Antony é Betis.

Antony tenta convencer Ancelotti para a Copa

Texto de: Tiago Teixeira.

O brasileiro não foi convocado por Ancelotti nas duas últimas listas da Seleção Brasileira. Ele sabe que tem um caminho complicado para entrar na convocação final para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ainda assim, Antony acelera na reta final da temporada para tentar convencer o técnico italiano. Atuações de destaque, como a exibição contra o Real Madrid em partida recente, geraram repercussão na imprensa europeia e mantêm viva a esperança do atacante de disputar seu segundo Mundial.

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Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Caso não seja chamado, Antony sabe que tem um futuro garantido no Betis. O clube já o enxerga como uma peça-chave de seu engrenagem ofensiva para a próxima temporada. Com quatro jogos ainda restantes na temporada, o brasileiro tem a chance de ampliar seus números e, quem sabe, conquistar uma vaga na lista de Ancelotti.

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