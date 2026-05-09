Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do El Clásico que vale o título

Equipes se enfrentam pela rodada 36 da La Liga

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
18:27
Atualizado há 1 minutos
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBarcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (Foto: Arte/Lance!)
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela 36ª rodada de La Liga. O confronto pode selar o destino da temporada: se o Barça vencer ou empatar, conquista oficialmente seu 29º título espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

BAR
BAR
REA
Campeonato
La Liga 2025/2026
Data e Hora
10/05/2026, 16:00
Local
Camp Nou - Barcelona
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Barcelona entra em campo com a mão na taça. Líder isolado com 11 pontos de vantagem sobre o rival, o time de Hansi Flick vive um momento de êxtase com a força do novo Camp Nou. Apesar do domínio, os Culés ligam o alerta para a ausência da joia Lamine Yamal, desfalque confirmado por lesão no joelho. A esperança de gols recai sobre Lewandowski e Raphinha.

Do outro lado, o Real Madrid vive um cenário de caos. Além da distância na tabela, o clube merengue atravessa uma crise institucional gravíssima. O vestiário de Álvaro Arbeloa implodiu após episódios de indisciplina envolvendo Mbappé e agressões físicas entre jogadores, Valverde está fora do clássico após sofrer um traumatismo craniano em uma briga com Tchouaméni no treino. Para o Real, vencer o clássico é a última chance de honra para evitar que o maior rival comemore o título na sua frente.

Vinicius Júnior e Raphinha durante o clássico espanhol entre Barcelona x Real Madrid (Foto: Haitham AL-SHUKAIRI/AFP)

Tudo sobre Barcelona x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Real Madrid.
36ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 16h00 (de Brasília).
📍 Local: Camp Nou
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Gavi e Dani Olmo; Fermín López, Rashford (Raphinha) e Lewandowski.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran Garcia; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Camavinga e Bellingham; Vinícius Jr. e Gonzalo Garcia (Mbappé).

