Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do El Clásico que vale o título
Equipes se enfrentam pela rodada 36 da La Liga
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela 36ª rodada de La Liga. O confronto pode selar o destino da temporada: se o Barça vencer ou empatar, conquista oficialmente seu 29º título espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Barcelona entra em campo com a mão na taça. Líder isolado com 11 pontos de vantagem sobre o rival, o time de Hansi Flick vive um momento de êxtase com a força do novo Camp Nou. Apesar do domínio, os Culés ligam o alerta para a ausência da joia Lamine Yamal, desfalque confirmado por lesão no joelho. A esperança de gols recai sobre Lewandowski e Raphinha.
Do outro lado, o Real Madrid vive um cenário de caos. Além da distância na tabela, o clube merengue atravessa uma crise institucional gravíssima. O vestiário de Álvaro Arbeloa implodiu após episódios de indisciplina envolvendo Mbappé e agressões físicas entre jogadores, Valverde está fora do clássico após sofrer um traumatismo craniano em uma briga com Tchouaméni no treino. Para o Real, vencer o clássico é a última chance de honra para evitar que o maior rival comemore o título na sua frente.
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Real Madrid.
35ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 16h00 (de Brasília).
📍 Local: Camp Nou
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Gavi e Dani Olmo; Fermín López, Rashford (Raphinha) e Lewandowski.
⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran Garcia; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Camavinga e Bellingham; Vinícius Jr. e Gonzalo Garcia (Mbappé).
