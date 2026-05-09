Clube de Djokovic, Courtois e Felipe Massa volta à elite francesa após 15 anos

O Le Mans FC está de volta à primeira divisão do futebol francês — agora com um grupo de investidores que reúne estrelas do esporte mundial como Novak Djokovic, Thibaut Courtois e Felipe Massa. Neste sábado, a equipe venceu o SC Bastia por 2 a 0, fora de casa, garantiu a vice-liderança da segunda divisão francesa e confirmou o acesso à Ligue 1 após 15 anos longe da elite.

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O retorno marca o fim de uma trajetória dramática no futebol francês. Depois de disputar a primeira divisão pela última vez em 2010, o Le Mans enfrentou uma grave crise financeira, perdeu o status profissional em 2013 e chegou a cair até a sexta divisão nacional.

A reconstrução começou nos últimos anos e ganhou força com a chegada de investidores internacionais. Djokovic e Massa passaram a integrar o projeto em agosto de 2025, logo após o acesso à segunda divisão. O objetivo do grupo era recolocar o clube na elite francesa e estruturar um modelo esportivo mais moderno.

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Felipe Massa é um dos donos do Le Mans (Foto: Reprodução/Ligue 2)

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Poucos meses depois, o projeto ganhou ainda mais visibilidade com a entrada de Courtois, goleiro do Real Madrid, como investidor em fevereiro deste ano. Outro nome ligado ao grupo é o piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen.

Fundado em 1985 após a fusão de clubes locais da cidade de Le Mans, o clube viveu seu auge nos anos 2000. Mesmo sem figurar entre os gigantes franceses, ganhou respeito pela capacidade de revelar talentos e desenvolver jovens jogadores.

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O Le Mans ficou conhecido por ajudar na formação de atletas que posteriormente viraram estrelas do futebol mundial, como Didier Drogba, Gervinho e o brasileiro Grafite.

Na última temporada, o clube ainda disputava a terceira divisão francesa. Agora, dois anos depois, retorna à elite impulsionado por um projeto que também pretende explorar internacionalmente a marca da cidade de Le Mans, conhecida mundialmente pela tradicional corrida 24 Horas de Le Mans.