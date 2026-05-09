O sábado (9) de futebol pela Europa foi marcado por resultados importantes na luta por títulos e vagas em competições continentais. Enquanto o Manchester City fez o dever de casa para pressionar o Arsenal, o Atlético de Madrid protagonizou a maior surpresa do dia na Espanha ao cair diante do Celta de Vigo em um jogo que sofreu apenas um chute no gol.

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Resultados da Premier League: City pressiona e clássico termina em empate

Em Manchester, o City não deu chances ao azar e bateu o Brentford por 3 a 0. Doku abriu o caminho com um golaço, seguido por Haaland e Marmoush, garantindo os três pontos que mantêm os comandados de Guardiola vivos na briga pelo título.

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Em Anfield, Liverpool e Chelsea fizeram um clássico equilibrado que terminou em 1 a 1. Gravenberch marcou para os Reds, enquanto Enzo Fernández igualou para os Blues. O resultado deixa o Liverpool muito perto da vaga direta na Champions, enquanto o Chelsea segue sonhando matematicamente com competições europeias.

Outro destaque foi o Bournemouth, que venceu o Fulham por 1 a 0 com brilho brasileiro. O jovem Rayan, ex-Vasco, decidiu o jogo no início do segundo tempo com uma finalização de esquerda, mantendo os Cherries na cola do G-5. Já o Manchester United decepcionou ao não sair do zero contra o Sunderland.

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Resultados da La Liga: Pressão total e castigo no Metropolitano

O Atlético de Madrid trouxe mais uma decepção para sua torcida. Os comandados de Simeone exerceram uma pressão absurda, com 20 finalizações ao longo do jogo, mas pararam na retranca e na falta de pontaria. Em sua única finalização na direção do gol em toda a partida, o Celta de Vigo balançou as redes e garantiu a vitória por 1 a 0, frustrando os planos dos Colchoneros.

Simeone orienta jogadores do Atlético de Madrid contra Club Brugge, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Resultados da Serie A: Campeã Inter passeia e Juve vence

Na Itália, a já coroada Inter de Milão mostrou por que sobrou na temporada. Visitou a Lazio e aplicou um sonoro 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Sucic e Mkhitaryan.

A Juventus também sorriu na rodada, batendo o Lecce por 1 a 0 fora de casa. O artilheiro Vlahovic precisou de apenas um minuto de jogo para marcar o gol solitário que mantém a Velha Senhora firme na zona de classificação para a Champions League.

Resultados da Bundesliga: Bayern cumpre tabela com vitória

Na Alemanha, o Bayern de Munique, que já garantiu o título da temporada, visitou o Wolfsburg e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Michael Olise.

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