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City segue na caça ao Arsenal, Inter e Bayern vencem e Atlético de Madrid tropeça

Confira os resultados do sábado (9)

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
20:06
Doku comemora gol que deixa o Manchester City vivo na Premier League. (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraDoku comemora gol que deixa o Manchester City vivo na Premier League. (Foto: Darren Staples / AFP)
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O sábado (9) de futebol pela Europa foi marcado por resultados importantes na luta por títulos e vagas em competições continentais. Enquanto o Manchester City fez o dever de casa para pressionar o Arsenal, o Atlético de Madrid protagonizou a maior surpresa do dia na Espanha ao cair diante do Celta de Vigo em um jogo que sofreu apenas um chute no gol.

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Resultados da Premier League: City pressiona e clássico termina em empate

Em Manchester, o City não deu chances ao azar e bateu o Brentford por 3 a 0. Doku abriu o caminho com um golaço, seguido por Haaland e Marmoush, garantindo os três pontos que mantêm os comandados de Guardiola vivos na briga pelo título.

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Em Anfield, Liverpool e Chelsea fizeram um clássico equilibrado que terminou em 1 a 1. Gravenberch marcou para os Reds, enquanto Enzo Fernández igualou para os Blues. O resultado deixa o Liverpool muito perto da vaga direta na Champions, enquanto o Chelsea segue sonhando matematicamente com competições europeias.

Outro destaque foi o Bournemouth, que venceu o Fulham por 1 a 0 com brilho brasileiro. O jovem Rayan, ex-Vasco, decidiu o jogo no início do segundo tempo com uma finalização de esquerda, mantendo os Cherries na cola do G-5. Já o Manchester United decepcionou ao não sair do zero contra o Sunderland.

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Resultados da La Liga: Pressão total e castigo no Metropolitano

O Atlético de Madrid trouxe mais uma decepção para sua torcida. Os comandados de Simeone exerceram uma pressão absurda, com 20 finalizações ao longo do jogo, mas pararam na retranca e na falta de pontaria. Em sua única finalização na direção do gol em toda a partida, o Celta de Vigo balançou as redes e garantiu a vitória por 1 a 0, frustrando os planos dos Colchoneros.

Simeone orienta jogadores do Atlético de Madrid contra Club Brugge, pela Champions League
Simeone orienta jogadores do Atlético de Madrid contra Club Brugge, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Resultados da Serie A: Campeã Inter passeia e Juve vence

Na Itália, a já coroada Inter de Milão mostrou por que sobrou na temporada. Visitou a Lazio e aplicou um sonoro 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Sucic e Mkhitaryan.

A Juventus também sorriu na rodada, batendo o Lecce por 1 a 0 fora de casa. O artilheiro Vlahovic precisou de apenas um minuto de jogo para marcar o gol solitário que mantém a Velha Senhora firme na zona de classificação para a Champions League.

Resultados da Bundesliga: Bayern cumpre tabela com vitória

Na Alemanha, o Bayern de Munique, que já garantiu o título da temporada, visitou o Wolfsburg e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Michael Olise.

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