menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Clube da Premier League anuncia contratação de ex-jogador do rival

Jacob Ramsey deixou o Aston Villa e é o novo jogador do Newcastle

Jacob Ramsey é novo jogador do Newcastle (Foto: Divulgação/Newcastle)
imagem cameraJacob Ramsey é novo jogador do Newcastle (Foto: Divulgação/Newcastle)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
14:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Newcastle anunciou a contratação de Jacob Ramsey, do Aston Villa, neste domingo (17), por 40 milhões de euros, em contrato de cinco anos. O meia inglês é o quarto reforço dos Magpies para a temporada, na qual estará na UEFA Champions League.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Em jogo morno, Aston Villa e Newcastle empatam sem gols pela Premier League

Além de Ramsey, o Newcastle contratou Anthony Elanga, do Nottingham Forest, Malick Thiaw, do Milan e Aaron Ramsdale, do Southampton. Entre as saídas, Lloyd Kelly se transferiu a Juventus, e Sean Longstaff foi vendido ao Leeds United. Nas que não se concretizaram, os Magpies tentam a contratação de Yoane Wissa, do Brentford, mas arriscam perder o astro Alexander Isak para o Liverpool.

Jacob Ramsey no Newcastle

Jacob Ramsey chega ao Newcastle após uma vida inteira no Aston Villa, com apenas um empréstimo ao Doncaster Rovers, em 2020. Pelo Villans, o meia inglês fez 167 jogos, com 17 gols e assistências. Na última temporada, participou da campanha do time de Birmingham na Champions League, na qual foram eliminados pelo PSG, nas quartas de final. Pela seleção sub-21 inglesa, foi campeão da Eurocopa de 2023, com Anthony Gordon, novo companheiro de time.

continua após a publicidade
Possível reforço do Newcastle, Jacob Ramsey em ação pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)
Jacob Ramsey em ação pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao site do Newcastle, o novo camisa 41 do clube afirmou que está feliz com o novo capítulo na carreira e que está animado para estrear com a camisa do time do nordeste da Inglaterra.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por estar aqui. Foram dois ou três dias loucos, mas estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar. Esta é uma grande mudança para mim, mas assim que soube que o técnico estava interessado e realmente gostou de mim, não demorou muito para decidir. Seu histórico em desenvolver jogadores, especialmente aqueles que se tornaram internacionais aqui, fala por si. Sempre foi um jogo difícil jogar pelo Villa contra o Newcastle. O time é cheio de energia, muito atlético e os torcedores são muito apaixonados. Sinto que meu jogo vai se adequar a isso e estou animado por estar do outro lado agora — afirmou Ramsey.

Newcastle na Premier League

O Newcastle empatou sem gols contra o Aston Villa pela estreia da Premier League. Na próxima rodada, os Magpies recebem o Liverpool, às 16h (de Brasília), no St. James Park.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jacob-ramsey-Newcastle (2)
Jacob Ramsey é novo jogador do Newcastle (Foto: Divulgação/Newcastle)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias