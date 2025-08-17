Clube da Premier League anuncia contratação de ex-jogador do rival
Jacob Ramsey deixou o Aston Villa e é o novo jogador do Newcastle
O Newcastle anunciou a contratação de Jacob Ramsey, do Aston Villa, neste domingo (17), por 40 milhões de euros, em contrato de cinco anos. O meia inglês é o quarto reforço dos Magpies para a temporada, na qual estará na UEFA Champions League.
Além de Ramsey, o Newcastle contratou Anthony Elanga, do Nottingham Forest, Malick Thiaw, do Milan e Aaron Ramsdale, do Southampton. Entre as saídas, Lloyd Kelly se transferiu a Juventus, e Sean Longstaff foi vendido ao Leeds United. Nas que não se concretizaram, os Magpies tentam a contratação de Yoane Wissa, do Brentford, mas arriscam perder o astro Alexander Isak para o Liverpool.
Jacob Ramsey no Newcastle
Jacob Ramsey chega ao Newcastle após uma vida inteira no Aston Villa, com apenas um empréstimo ao Doncaster Rovers, em 2020. Pelo Villans, o meia inglês fez 167 jogos, com 17 gols e assistências. Na última temporada, participou da campanha do time de Birmingham na Champions League, na qual foram eliminados pelo PSG, nas quartas de final. Pela seleção sub-21 inglesa, foi campeão da Eurocopa de 2023, com Anthony Gordon, novo companheiro de time.
Em entrevista ao site do Newcastle, o novo camisa 41 do clube afirmou que está feliz com o novo capítulo na carreira e que está animado para estrear com a camisa do time do nordeste da Inglaterra.
— Estou muito feliz por estar aqui. Foram dois ou três dias loucos, mas estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar. Esta é uma grande mudança para mim, mas assim que soube que o técnico estava interessado e realmente gostou de mim, não demorou muito para decidir. Seu histórico em desenvolver jogadores, especialmente aqueles que se tornaram internacionais aqui, fala por si. Sempre foi um jogo difícil jogar pelo Villa contra o Newcastle. O time é cheio de energia, muito atlético e os torcedores são muito apaixonados. Sinto que meu jogo vai se adequar a isso e estou animado por estar do outro lado agora — afirmou Ramsey.
Newcastle na Premier League
O Newcastle empatou sem gols contra o Aston Villa pela estreia da Premier League. Na próxima rodada, os Magpies recebem o Liverpool, às 16h (de Brasília), no St. James Park.
