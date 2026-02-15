Martinelli destaca objetivos do Arsenal após marcar gol: 'Focados'

O Arsenal goleou o Wigan por 4 a 0 neste domingo (15), no Emirates Stadium, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O atacante Gabriel Martinelli marcou um dos gols da partida e chegou a 11 na temporada, superando as marcas das duas últimas edições do Campeonato Inglês. Após o jogo, o brasileiro destacou o momento vivido pela equipe e a busca por títulos na temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O time da casa não tomou conhecimento do adversário da terceira divisão inglesa e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Madueke abriu o placar aos 11 minutos. Pouco depois, Martinelli recebeu bela assistência de Eberechi Eze, invadiu a área e ampliou com um chute de pé esquerdo. Aos 23, Jack Hunt marcou contra. Gabriel Jesus fechou a conta na etapa inicial. No segundo tempo, o Arsenal seguiu dominante, mas o placar não foi alterado.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Arsenal mantém vivo o sonho do tetra da Copa da Inglaterra – o clube é o maior vencedor da competição, com 14 títulos, seguido pelo Manchester City, que tem 13. A última conquista dos Gunners foi em 2020.

Martinelli em ação pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

➡️ Aposte nos jogos diversos jogos pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Martinelli supera marcas no Arsenal e projeta temporada

Martinelli chegou ao 11º gol na temporada, sendo cinco apenas em 2026. O atacante já superou os números das últimas duas temporadas pelo clube inglês e se aproxima de sua melhor marca, os 15 gols da temporada 2022/23. O momento positivo do brasileiro acompanha a fase do Arsenal, que lidera a Premier League, está na final da Copa da Liga Inglesa e teve 100% de aproveitamento na primeira fase da Liga dos Campeões.

– Feliz por voltar a marcar, mas feliz mesmo por essa fase que a gente está vivendo. Mas sabemos que essa felicidade só será completa com os títulos. Estamos focados nisso, pensando jogo a jogo, para que a gente possa comemorar mesmo ao final da temporada. E queremos também a Copa da Inglaterra, que o clube já não conquista desde 2020 – disse Martinelli.

O Arsenal volta a campo na próxima quarta-feira (18) para encarar o Wolverhampton, fora de casa, pela Premier League.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.