São Paulo iguala maior sequência de invencibilidade desde o retorno de Crespo

A vitória do São Paulo sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite deste domingo (15), pela oitava e última rodada do Paulistão, em Campinas, não garantiu ao Tricolor apenas a classificação às quartas de final da competição, mas também uma sequência positiva do time sob o comando do técnico Hernán Crespo.

O Tricolor atingiu sua maior sequência invicta desde esta chegada de Crespo, em julho do ano passado, agora, com seis jogos sem saber o que é derrota. O comandante assumiu a equipe após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, estreou com derrota para o Flamengo, no Brasileirão, mas em seguida emendou seis jogos de invencibilidade.

No ano passado, os jogos em que o São Paulo não tropeçou foram contra RB Bragantino, Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico e Internacional, no período de 16 de julho a 3 de agosto, com cinco vitórias e um empate.

Agora, a sequência positiva do Tricolor aconteceu após um período de instabilidade no início da temporada. Desde o dia 28 de janeiro o time de Crespo não perde entre Paulistão e Brasileirão. Até aqui, foram jogos contra Flamengo, Santos (duas vezes), Primavera, Grêmio e Ponte Preta, também com cinco vitórias e apenas um empate.

Com a vitória neste fim de semana em Campinas, o São Paulo garantiu vaga nas quartas de final do Paulistão e vai encarar o RB Bragantino, ainda sem data e horário definidos. Pelo Brasileirão, o próximo desafio do Tricolor será contra o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo dia 26, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Nacional.

