Endrick é eleito melhor jogador do mês do Campeonato Francês

O atacante Endrick foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da Ligue 1. O prêmio, concedido pela UNFP, reconheceu a estreia do brasileiro no futebol francês desde que chegou ao Olympique de Lyon por empréstimo do Real Madrid. Com 52% dos votos, o atacante superou os concorrentes Mason Greenwood, do Olympique de Marselha, e Pavel Sulc, seu companheiro de clube.

Impacto imediato de Endrick

Endrick precisou de apenas seis partidas para justificar o prêmio. Pelo Lyon, o atacante soma cinco gols e uma assistência desde que desembarcou na França. O destaque ficou para a partida contra o Metz, quando marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do clube – feito que superou a marca anterior de Bernard Lacombe, ídolo da equipe. Além do Campeonato Francês, Endrick também foi decisivo na Coupe de France. Contra o Stade Lavallois, contribuiu com um gol e uma assistência na classificação do Lyon às oitavas de final da competição nacional.

Antes dele, o último atleta do Brasil a conquistar o troféu de melhor do mês na Ligue 1 havia sido Neymar, em agosto de 2022. Na ocasião, o então camisa 10 do PSG somou sete gols e seis assistências no período e venceu a votação com 45% dos votos, à frente de Florian Sotoca e Lionel Messi.

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

