Após fazer dois gols, Vini Jr é criticado por jornal espanhol: 'Dados não mentem'
Mundo Deportivo, de Barcelona, afirmou que jogador está ganhando fama de "simulador"
O jornal catalão Mundo Deportivo publicou nesta segunda-feira (16) uma análise crítica sobre o desempenho de Vini Jr em campo, focada na maneira como o atacante do Real Madrid busca pênaltis. O texto, intitulado "Vinicius estabelece um precedente perigoso", aponta que o brasileiro "se joga no chão sempre que sente um leve contato" e deixa para o árbitro a interpretação da jogada.
O veículo destaca que, na partida contra a Real Sociedad, Vini Jr "esteve muito atento" ao perceber que o árbitro Hernández Maeso teria "apito fácil" para lances na área. O jornal aponta que o lateral Aramburu cometeu dois pênaltis sobre o brasileiro, mas recebeu apenas um cartão amarelo – o que, segundo a publicação, seria incomum caso as infrações tivessem sido realmente violentas.
O Mundo Deportivo também traz dados estatísticos para sustentar a crítica. Segundo o jornal, o Real Madrid tem 13 pênaltis a favor em 24 jogos na atual edição de La Liga – uma média de 0,5 por partida, a maior da história da competição. O texto ainda compara com o recorde total de pênaltis em uma única temporada, que pertence ao Barcelona (19 na temporada 2015/16), e sugere que o clube madrilenho pode superar a marca caso mantenha o ritmo.
A publicação ressalta que, mais do que a quantidade, chama a atenção a "qualidade" dos pênaltis assinalados. O diário catalão afirma que jogadores como Vini Jr e Mbappé "buscam o contato" sabendo que os árbitros, mesmo com o VAR, tendem a interpretar esses lances como infrações.
Vini Jr está construindo fama de 'simulador', segundo jornal
O jornal catalão também lembra que Vini Jr já provocou 14 pênaltis desde que chegou ao Real Madrid. O texto argumenta que o atacante está "construindo a fama de simulador" e que, cada vez que sente um contato do adversário, "faz por cair" sabendo que o árbitro irá marcar a infração. A publicação conclui que, a partir de agora, será cada vez mais difícil distinguir se o pênalti é realmente punível ou não.
Tradução: "Entretanto, Vinicius, que já provocou 14 pênaltis desde que começou a jogar no Real Madrid , é um daqueles jogadores que está construindo uma reputação de "simulador" e, toda vez que sente contato com o adversário, finge cair sabendo que o árbitro vai lhe marcar pênalti, então será muito difícil daqui para frente saber se o pênalti é válido ou não."
