imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Girona x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo

Dia 15/02/2026
Girona e Barcelona se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona (ESP), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Girona chega pressionado para o duelo catalão. A equipe faz campanha irregular em La Liga e tenta somar pontos para se afastar das posições mais baixas da tabela. Jogando em casa, o time aposta na força do Montilivi para tentar surpreender um dos favoritos ao título.

O Barcelona, por sua vez, entra em campo de olho na liderança. Os comandados de Hansi Flick buscam a vitória para seguir firmes na disputa pelo topo do Campeonato Espanhol. Mesmo atuando fora de casa, o Barça chega como protagonista do confronto.

Tudo sobre Girona x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Girona 🆚 Barcelona
24ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Montilivi, Girona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Soto Grado (ESP)
📺 VAR: David Gálvez (ESP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Girona (Técnico: Miguel Muñoz)
Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind e Martínez; Beltrán, Iván Martín e Lemar; Bryan Gil, Tsygankov e Vanat.

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.

