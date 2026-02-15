Girona x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Girona e Barcelona se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona (ESP), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).➡️Clique para assistir na Disney+
O Girona chega pressionado para o duelo catalão. A equipe faz campanha irregular em La Liga e tenta somar pontos para se afastar das posições mais baixas da tabela. Jogando em casa, o time aposta na força do Montilivi para tentar surpreender um dos favoritos ao título.
Ficha do jogo
O Barcelona, por sua vez, entra em campo de olho na liderança. Os comandados de Hansi Flick buscam a vitória para seguir firmes na disputa pelo topo do Campeonato Espanhol. Mesmo atuando fora de casa, o Barça chega como protagonista do confronto.
Tudo sobre Girona x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Girona 🆚 Barcelona
24ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Montilivi, Girona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Soto Grado (ESP)
📺 VAR: David Gálvez (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Girona (Técnico: Miguel Muñoz)
Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind e Martínez; Beltrán, Iván Martín e Lemar; Bryan Gil, Tsygankov e Vanat.
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.
