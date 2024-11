Pep Guardiola está no comando do Manchester City desde 2016 (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 10:18 • Manchester (ING)

O sonho de torcedores da Seleção Brasileira em ter Pep Guardiola no comando parece cada vez mais utópico. Mesmo vivendo um impasse em relação à renovação com o Manchester City, o técnico espanhol parece ainda estar focado em seu atual trabalho à frente dos ingleses.

A equipe vive um momento turbulento sob o comando de Guardiola. São três derrotas seguidas, incluindo um revés por 4 a 1 diante do Sporting, pela Champions League. Em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre a possível mudança de ares, o treinador brincou com a situação.

- Bom, acho que depois de perder um jogo de goleada, eu não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Meu foco agora é somente erguer o time do City de volta ao nível mais alto de futebol - afirmou.

As fortes ligações entre o Brasil e o técnico espanhol aconteceram principalmente após a saída de Fernando Diniz. Com Carlo Ancelotti de contrato renovado com o Real Madrid, torcedores nas redes sociais fizeram campanha para ver Guardiola à frente da Seleção, mas as chances foram rechaçadas posteriormente, com a chegada de Dorival Júnior.

O contrato de Pep terá duração até o fim do primeiro semestre de 2025. Com a saída de seu amigo Txiki Begiristain do cargo de diretor técnico, existe a possibilidade de um fim do trabalho no próximo ano, mas ainda assim, o comandante vê o futuro próximo com bons olhos.

- Eu adoro esse tipo de desafio em momentos ruins. Quero enfrentar eles e fazer com que os jogadores melhorem. Não vou desistir, estejam prontos. Talvez as pessoas estejam esperando que isso aconteça, mas não vou desistir do meu objetivo - ressaltou o espanhol.

Pep Guardiola teve nome ligado à Seleção Brasileira nos meses recentes (Foto: Oli Scarff/AFP)

Para se recuperar da derrota continental, os Citizens voltam a campo no sábado (9) em compromisso difícil pela Premier League. Às 14h30 (horário de Brasília), a equipe visita o Brighton no Amex Stadium, pela 11ª rodada da competição, e se vencer, pode assumir a liderança em caso de derrota do Liverpool diante do Aston Villa, logo depois.