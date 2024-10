Neymar pode se juntar a Lionel Messi no Inter Miami, diz jornalista

Neymar voltou a jogar futebol um ano depois da lesão no Al Hilal (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 08:29 • Miami (EUA) • Atualizada em 25/10/2024 - 09:55

Neymar pode se juntar a Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami em 2025. Segundo o jornalista saudita Tariq Al Nofal, o brasileiro está na mira do clube norte-americano para o próximo ano, e pode ter o restante de seu tempo de contrato com o Al-Hilal - válido até o fim de junho do próximo ano - vendido para a diretoria dos Herons.

➡️ Neymar terá curta sequência de partidas antes de convocação da Seleção Brasileira

O craque argentino, que convenceu Suárez à transferência no início de 2024, também estaria envolvido no processo de convencimento. Entretanto, a parte salarial é o grande problema a ser resolvido pelos mandatários do Miami por dois motivos.

O primeiro deles é a quantia que Neymar recebe na Arábia Saudita. Em agosto de 2023, o camisa 10 topou deixar o PSG rumo ao Oriente Médio para embolsar 100 milhões de euros por temporada (R$ 616 milhões na cotação atual). Em comparação ao faturamento de Messi nos Estados Unidos, o valor é cinco vezes maior.

Além da comparação, as regras financeiras da Major League Soccer também aparentam ser um empecilho. A liga impõe um teto que limita o valor recebido pelos atletas a cerca de R$ 325 mil por mês; apenas três jogadores podem receber mais do que esta quantia. No Inter, o trio que supera o limite é formado por Messi, Campana e Busquets.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Portanto, para concretizar o movimento, Neymar precisaria derreter seu salário para receber uma espécie de valor simbólico - semelhante a estrelas como Suárez e Jordi Alba -, ou aguardar que os Herons vendam um dos três atletas. Por isso, a operação é considerada difícil, e está sendo planejada apenas pra janeiro de 2025.

Neymar e Messi podem se juntar novamente no Inter Miami (Foto: Bertrand Guay/AFP)

🔙 ARÁBIA OU INTER MIAMI: RETORNO DE NEYMAR

O astro brasileiro, desde sua chegada ao Al-Hilal, fez apenas seis partidas. Depois de estrear e empolgar em seu início, com um gol e duas assistências em cinco jogos, sofreu uma lesão grave no joelho em compromisso pela Seleção Brasileira. A contusão o afastou dos gramados por mais de um ano, vendo do departamento médico a equipe comandada por Jorge Jesus conquistar o Campeonato Saudita de maneira invicta.

Depois de longa recuperação, o atacante retornou aos gramados na segunda-feira (21), na vitória do Crescente sobre o Al Ain-EAU, pela Champions Asiática. Entrando no segundo tempo, jogou cerca de 15 minutos e quase marcou um gol de perna esquerda.