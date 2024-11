Neymar se pronuncia sobre Copa do Mundo de 2034: ‘O melhor Mundial de sempre’

Neymar participou de um evento da Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita. Por meio de um post publicado no Instagram do jogador, em parceria com o perfil oficial do torneio, o jogador falou sobre o país e o futebol local.

Veja o post de Neymar ⬇️

No vídeo, Neymar fala que obteve uma visão diferente da Arábia Saudita, em que o país apresentou uma visão positiva da cultura saudita ao atleta. Segundo o craque, todo jogador deveria ter a experiência de jogar no país.

- Todo mundo deveria conhecer um pouco mais da Arábia Saudita. Qualquer lugar que eu vou, sou muito bem recebido, só agardeço o carinho que eles têm comigo e com a minha família. Eu sei que tenho uma influência muito grande, assim como o Cristiano Ronaldo e Benzema, porque influenciamos todas as crianças com o nosso futebol. Ter essa oportunidade de estar vivendo aqui e jogando na liga saudita é muito importante para o povo daqui - disse o jogador.

Na legenda da postagem, a organização do evento agradece a participação de Neymar no projeto. Além disso, a estrela comenta sobre a expecativa do torneio, que será realizado daqui a 10 anos.

- Tivemos o prazer de dar as boas-vindas ao artilheiro do Brasil e ao astro da Liga Pro Saudita na exposição #Saudi2034bid, em Riade. Foi um sonho tornado em realidade para meninas e meninos do nosso centro de treinamento regional juvenil, que conheceram o seu ídolo do futebol. "Acho que é um dos melhores projetos que já vi na minha vida, e muito possivelmente o melhor Mundial de sempre" - diz a legenda da publicação.

