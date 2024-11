Mundial de Clubes 2025: sorteio da fase de grupos tem data definida

A FIFA divulgou nesta segunda-feira (11), a data para o sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Os clubes conhecerão seus primeiros adversários no dia 5 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos. O torneio, agora, contará com 32 representantes e acontecerá a partir de julho de 2025. No Brasil, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão classificados. A última vaga ficará com o campeão da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG.

continua após a publicidade

▶️ Quanto ganha o campeão da Copa Intercontinental? Veja valores

▶️ Fifa divulga regras do Super Mundial e obriga escalação de titulares

O sorteio, que será realizado como um evento de estúdio ao vivo, terá início às 15h, (de Brasília), e será transmitido para todo o mundo através dos canais da FIFA. Todos os 32 clubes da nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA serão conhecidos no momento do sorteio em Miami, após a final brasileira da Libertadores em Buenos Aires, Argentina, no sábado, 30 de novembro.

A FIFA revelou recentemente os 12 estádios para o torneio, e confirmou o Inter Miami CF como o penúltimo clube a se classificar (como representante anfitrião) após a campanha recorde dos Herons na temporada regular da MLS de 2024. O Seattle Sounders FC jogará cada um dos jogos da fase de grupos no Lumen Field, e que o torneio começará em Miami, no Hard Rock Stadium, no domingo, 15 de junho de 2025.

continua após a publicidade

Como irá funcionar o torneio?

– Uma fase de grupos composta por oito grupos de quatro equipes que jogam entre si. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória em uma única partida, começando com as oitavas de final até a final. No dia 13 de julho de 2025, nos EUA, um novo, cobiçado e icônico troféu de vencedor será erguido pelo campeão inaugural. Um espetáculo futebolístico notável irá cativar o mundo e agregar valor a todos os que estão conectados. As receitas geradas pelo Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA serão redistribuídas de volta ao subjogo global, desempenhando um papel fundamental para tornar o futebol de clubes verdadeiramente global.

Taça do Mundial. (Foto: Divulgação/ Fifa)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional