O Real Madrid e a Seleção Brasileira terão problemas para os compromissos das próximas semanas em novembro. Além do zagueiro Éder Militão - sofreu uma grave ruptura do ligamento cruzado do joelho direito - o atacante Rodrygo teve uma lesão no reto femoral da perna esquerda confirmada, nesta segunda-feira (11).

O camisa 11 deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida entre o time merengue e o Osasuna, pela 13ª rodada de La Liga. Os Merengues não divulgaram o tempo previsto para recuperação, mas o brasileiro não poderá participar dos jogos de novembro na Data Fifa.

Rodrygo colocou as mãos na coxa e deixou o gramado visivelmente frustrado aos 20 minutos de partida. Ele foi convocado por Dorival Júnior para disputar os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com a lesão, o ex-Santos foi substituído por Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Real Madrid 4x0 Osasuna: como foi o jogo?

Apesar de ter tido pouco mais de 45 minutos, o primeiro tempo teve um enredo digno de cinema. Os primeiros 30 minutos foram marcados por sustos com as lesões de Rodrygo e Éder Militão: o clima parecia pesado em somatório com a sequência de derrotas do time. Porém, aos 34 minutos, Vini Jr. surgiu para dar tranquilidade aos donos da casa e oito minutos depois, Bellingham recebeu um lançamento primordial de Raúl Asencio, substituto de Militão, e conferiu uma cavadinha espetacular para o fundo das redes.

Com o 2 a 0 no placar, o time voltou para o segundo tempo leve e tranquilo. A vitória encaminhada facilitou o jogo madridista, principalmente com o astro brasileiro, que com outros dois gols, um deles, um golaço após driblar o goleiro adversário, teve sua primeira grande atuação após ser derrotado na dispuat pela Bola de Ouro.

Em geral, o Real Madrid dá indícios de que pode deixar o mau momento na temporada. Antes na seca, Bellingham voltou a abalançar as redes, e Vini Jr. não dá o menor sinal de ter sentido a derrota na votação promovida pela France Football. Já são quatro gols desde o vice na Bola de Ouro.

