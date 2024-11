Presidente da CBF abre o jogo sobre chance de Guardiola treinar a Seleção

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o interesse em contar com Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City, no comando da Seleção Brasileira. A notícia que vinculava o comandante espanhol à Canarinho foi veiculada pelo portal britânico The Athletic, nesta sexta-feira (8). A informação seria de que a CBF teria feito contatos com o técnico no decorrer desta temporada.

Além de negar a notícia, o dirigente aproveitou a oportunidade para reafirmar a confiança no trabalho de Dorival Jr., atual comandante.

— Eu entendo que o Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo. Mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da Seleção é o Dorival Jr. - afirmou Ednaldo Rodrigues ao portal ge.

O contrato de Pep Guardiola com o Manchester City termina no meio do próximo ano e ele não deu pistas sobre qual caminho irá seguir, apesar de dar indícios de um final de ciclo no futebol inglês. Assumir o comando de uma seleção nacional sempre foi um dos objetivos da carreira do treinador, e a Seleção Brasileira não foi a única a ser atrelada ao seu nome. Antes de fechar com o alemão Thomas Tuchel, a Inglaterra foi uma das seleções a cogitar aguardar o final do contrato de Pep com os Cityzens.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City especulado na Seleção Brasileira (Photo by Joe Klamar / AFP)

Atualmente, Guardiola comanda o Manchester City em um raro momento de oscilação desde que assumiu o clube. Eliminado da Copa da Liga Inglesa e longe do domínio idealizado na Premier League, o time chega de uma goleada emblemática por 4 a 1 sofrida diante do Sporting, pela quarta rodada da Champions League.

Após o resultado impactante, Guardiola chegou a brincar com o impacto da derrota nas chances de assumir a seleção do Brasil:

— Depois do 4 a 1, não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível.

