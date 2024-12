Neymar, craque do Al-Hilal, foi ligado a uma possível transferência rumo ao Inter Miami nas últimas semanas. O brasileiro, com seguidas lesões desde sua chegada à Arábia Saudita, poderia mudar de casa e refazer o trio de ataque com Messi e Suárez, vitorioso no Barcelona, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao "GiveMeSport", o proprietário dos Herons, Jorge Más, foi questionado sobre o movimento, mas optou por manter a cautela diante das circunstâncias que dificultam a contratação do camisa 10 do Crescente.

A palavra-chave é "se" ele ficasse disponível. Ele pertence ao Al-Hilal neste momento, e não está disponível para nós.

A possibilidade de saída do astro da Arábia Saudita se deve às regras do campeonato local. Há um limite de estrangeiros que podem ser inscritos na Saudi Pro League; mesmo com o atacante fora, o time comandado por Jorge Jesus já está no teto, e precisaria tirar um dos atletas para que Neymar fosse inscrito na segunda metade da competição.

Pela ótica do Inter Miami, outro regulamento também complica a situação. A Major League Soccer impõe um teto que limita o valor recebido por atletas a cerca de R$ 325 mil por mês, e somente três jogadores de cada elenco podem receber mais do que isso. No plantel da equipe agora comandada por Javier Mascherano, o trio é composto por Messi, Campana e Busquets. Ou seja, para que a transferência acontecesse, Neymar precisaria topar receber uma "quantia simbólica", semelhante ao que Suárez e Jordi Alba fizeram.

- Eu sempre disse que aspiramos trazer grandes jogadores para o nosso time. Temos muitas limitações e restrições de elenco, mas um orçamento ilimitado. Somos ambiciosos, e se houver uma chance de trazer um atleta do calibre de Neymar, não hesitaremos. Mas não depende só de mim, e sim do jogador e da liga - completou Más.

Caso o movimento se concretize, Neymar reformará o trio com Suárez e Messi. Entre 2014 e 2017, os três estiveram juntos com a camisa catalã em nove títulos, incluindo a Champions League de 2014-15 e o Mundial de Clubes logo na sequência.

Neymar tem chances de vestir a camisa do Inter Miami a partir de 2025 (Foto: AFP)

🔢 Neymar, Messi e Suárez no Inter Miami? Veja os números somados do trio quando atuaram juntos

⚽ 110 jogos juntos

✅ 84 vitórias

🥅 228 gols

📤 124 assistências entre si

🏆 9 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 2 La Ligas, 1 Supercopa da Uefa, 1 Supercopa da Espanha e 3 Copas do Rei