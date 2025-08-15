Ex-atacante do Flamengo é anunciado por time da Libertadores 2025

Ex-atacante do Flamengo, Felipe Vizeu foi anunciado pelo Sporting Cristal, do Peru, que disputou a Libertadores em 2025. O centroavante brasileiro assinou contrato com a nova equipe até dezembro de 2026.

O ex-jogador do Flamengo foi um pedido do treinador brasileiro Paulo Autuori, que chegou ao Sporting Cristal em abril. Em coletiva, Felipe Vizeu revelou ter conversado com o comandante e explicou o motivo de sua chegada na equipe peruana.

- Conheço o Paulo, conheço muitos jogadores peruanos com os quais já joguei. A história do Cristal foi o que me deu muito motivação para que eu viesse. Um grande clube e o mais importante é que chego para somar, ajudar. Estou muito feliz aqui. A grandeza do clube, o momento que vive. Eu sou profissional e quero viver em grandes clubes, ter grandes objetivos e aqui estou. Isso é o que me trouxe aqui, a grandeza do clube, uma cidade belíssima, um novo país para mim. Está sendo incrível, estou feliz e isso foi o que me motivou.

Na temporada, o Sporting Cristal foi eliminado da Libertadores após ser lanterna no grupo do Palmeiras. No entanto, a equipe faz um grande início no Clausura do Campeonato Peruano, em que lidera a competição após cinco partidas.

Ex-Flamengo, Vizeu não estreia neste sábado (16)

Neste sábado, o Sporting Cristal encara o Binacional, mas Felipe Vizeu revelou que não estará disponível para a partida. O ex-atacante do Flamengo fez seu primeiro treino nesta sexta-feira (16) e deve fazer sua primeira partida diante do Cajamarca, no dia 23 de agosto.

