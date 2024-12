Ex-dupla de Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria do futebol

Nani, de 38 anos, pendurou as chuteiras do futebol profissional, após 19 anos destinados aos campos. O ex-jogador da seleção portuguesa anunciou a aposentadoria por meio das redes sociais no domingo (8).

Na sua conta do "X", Nani publicou um texto de agradecimento as pessoas que apoiaram a trajetória do atleta no futebol profissional. Na mensagem, o ex-jogador disse "obrigado" na língua de todos os países que jogou. Além disso, ele terminou a carta dizendo que irá focar em novos objetivos e frase "vejo vocês em breve".

— Chegou a hora de dizer adeus, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional. Foi uma jornada incrível e eu queria agradecer a cada pessoa que me ajudou e me apoiou nos altos e baixos durante uma carreira que durou mais de 20 anos e me deu tantas memórias inesquecíveis. Hora de virar uma nova página e focar em novos objetivos e sonhos. Vejo vocês em breve! — disse Nani.

Quem é?

Nascido em Amadora, em Portugal, Nani foi revelado pelo Sporting, sendo considerado uma das maiores promessas da história do clube. Assim, a estrela foi comprada pelo Manchester United por 25,5 milhões de euros em 2007, para atuar ao lado do compatriota Cristiano Ronaldo. Nos Red Devils, o ex-ponta passou oito temporadas, vivendo a melhor fase da carreira, com 41 gols e 71 assistências em 230 partidas pelo clube. Por títulos, ele venceu 12 taças, incluindo a Champions League em 2007/08 e quatro edições de Premier League.

Posteriormente, Nani atuaria por outros clubes do alto escalão europeu, como Valencia, Lazio e Fenerbahce. No fim de carreira, o ex-atleta teve passagens por Orlando City, Venezia, Melbourne Victory, Adana Demirspor. O veterano passou os últimos seis meses como profissional no Estrela da Amadora, clube da sua cidade natal, em Portugal. Ambidestro de 1,78m, ele termina a carreira por clubes com 616 jogos disputados, com 128 gols marcados e 142 assistências.

Pela seleção portuguesa, Nani marcou 24 gols e deu 23 assistências em 112 jogos. No período, ele fez parte do elenco campeão inédito da Eurocopa de 2016. Sua última convocação aconteceu em 2017, pela Copa das Confederações daquele ano.

