Ex-Barcelona abre o jogo sobre mercado saudita: ‘Ninguém está preparado’
Jogador deixou a Catalunha no mercado atual do futebol europeu para se juntar ao Oriente Médio
Iñigo Martínez deixou o Barcelona neste mercado de transferências para se juntar ao futebol da Arábia Saudita. O experiente zagueiro rescindiu contrato com o clube e é mais um membro da vasta janela do país, incorporando o elenco de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus no Al-Nassr.
Em entrevista à rádio espanhola "Onda Vasca", o defensor abriu o jogo sobre sua saída e enalteceu o poderio financeiro da Arábia - impulsionado pelos aportes do Fundo de Investimento Público local - dentro do futebol.
- Eu provavelmente teria pensado nisso se tivesse mais um ano de contrato com o Barcelona. Meu salário era bom, minha família estava feliz. Não foi uma decisão fácil, porque tenho minha esposa e filhas para sustentar. Mas quando você vê a oferta, não acredita. Ninguém está preparado para esse tipo de contrato. Pelo menos, eu não. Era um peão no futebol e subi na hierarquia com trabalho e suor, mas quando você recebe o contrato, o impacto é duro, principalmente para sua família - afirmou o atleta.
Iñigo chegou ao Barça em 2023, reforçando um setor recheado de problemas ao longo dos últimos anos. Na última temporada, o basco foi titular ao lado do jovem Pau Cubarsí, e participou ativamente das conquistas de La Liga, Supercopa da Espanha e Copa do Rei, todas com o rival Real Madrid em segundo lugar.
🔢 Números de Iñigo Martínez, reforço do futebol da Arábia Saudita, no Barcelona
⚽ 71 jogos
🥅 3 gols
📤 5 assistências
✅ 53 vitórias
🟰 9 empates
❌ 9 derrotas
A estreia oficial de Martínez no Al-Nassr deve acontecer na próxima semana. O zagueiro estará à disposição para Jorge Jesus no duelo com o Al-Ittihad, pela semifinal da Supercopa Saudita. A bola rola na terça-feira (19), às 9h (de Brasília), no Estádio Hong Kong.
