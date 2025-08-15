Sunderland x West Ham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada
Sunderland e West Ham terão os caminhos cruzados neste sábado (16), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. A partida acontece às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland (ING). O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
De volta à Premier League após sete anos, o Sunderland já desembolsou 153 milhões de euros (mais de R$ 964 milhões na cotação atual), o que fez do clube o segundo recém-promovido que mais gastou na história da competição. Já o West Ham estreia na temporada após sete amistosos de preparação, visando melhorar o desempenho no torneio com relação à última edição, quando ficou apenas em 16°.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Sunderland e West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sunderland x West Ham
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Nick Greenhalgh e Mat Wilkes (auxiliares); Simon Hoope (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell e Natalie Aspinall
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🦁 Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Hume, Seelt, Ballard e Reinildo; Noah, Diarra e Xhaka; Fee, Adingra e Mayenda.
❌ Desfalques: O'Nien, Dennis Cirkin, Ajibola Alese, Hjelde e Mundle.
❓ Dúvida: Marc Guiu e Masuaku.
⚒️ West Ham (Técnico: Graham Potter)
Areola; Todibo, Aguerd e Kilman; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts e Diouf; Paquetá; Bowen e Füllkrug.
❌ Desfalques: Crysencio Summerville.
❓ Dúvida: -
