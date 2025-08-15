Cinco jogos do futebol europeu para assistir neste final de semana (16/08 e 17/08)
Confira partidas para ficar de olho neste final de semana
O fim de semana promete grandes emoções no futebol europeu, com duelos imperdíveis para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar no sábado (16) e no domingo (17).
Cinco jogos do futebol europeu para assistir no final de semana
Manchester United x Arsenal - domingo (17/08)
Este é o grande destaque do final de semana na Europa. O clássico entre Manchester United e Arsenal, que acontecerá neste domingo (17) em Old Trafford, será o primeiro grande teste para ambas as equipes na temporada. O Arsenal de Mikel Arteta, que vem de três vice-campeonatos seguidos, quer voltar para brigar novamente pelo título da Premier League. Já o Manchester United, sob o comando de Ruben Amorim, quer mostrar que pode voltar a brigar no topo da tabela, depois de uma temporada desastrosa em 2024/25.
A partida começa às 12h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Mallorca x Barcelona - sábado (16/08)
O Barcelona inicia sua jornada em La Liga contra um adversário conhecido por complicar a vida dos grandes: o Mallorca. O jogo de estreia da temporada é fundamental para o novo técnico Hansi Flick, que busca impor sua filosofia e começar a campanha com o pé direito. O Barcelona é o favorito, mas a partida fora de casa sempre representa um desafio.
A partida está marcada para às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado e ocorre no Estadi Mallorca Son Moix, e terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Aston Villa x Newcastle - sábado (16/08)
A Premier League começa com um duelo de times que estiveram em ascensão nas últimas temporadas. O Aston Villa recebe o Newcastle em um confronto que pode mostrar a força de ambos para a temporada. Ambos terminaram entre os seis primeiros colocados na temporada passada e brigaram até a última rodada por uma vaga na Champions League.
Villans e Magpies se enfrentam neste sábado (16) às 08h30 (horário de Brasília) no Villa Park e será televisionado pela ESPN e pelo Disney+.
Stuttgart x Bayern de Munique - sábado (16/08)
A Supercopa da Alemanha chega com o duelo entre que abre a temporada da elite do futebol alemão. O Stuttgart, que surpreendeu na temporada passada vencendo a Copa da Alemanha, enfrenta o gigante Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga.
O jogo da Supercopa começa às 15h30 (horário de Brasília) deste sábado (16) e será na Mercedes-Benz Arena, estádio do Stuttgart. A transmissão será pela Xsports, CazéTV e OneFootball.
Nantes x PSG - domingo (17/08)
O PSG inicia sua jornada na Ligue 1 e, apesar de ser o grande favorito, o primeiro jogo sempre pode reservar surpresas. O adversário é o Nantes, que terminou em 13° na última temporada. A equipe de Luis Enrique abriu a temporada com uma vitória nos pênaltis na Supercopa Europeia e quer manter o bom momento com uma vitória na abertura do Campeonato Francês.
A partida começa às 15h45 (horário de Brasília) deste domingo (17) e terá transmissão da CazéTV.
