Futebol Internacional

Cinco jogos do futebol europeu para assistir neste final de semana (16/08 e 17/08)

Confira partidas para ficar de olho neste final de semana

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como
imagem cameraLamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
15:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O fim de semana promete grandes emoções no futebol europeu, com duelos imperdíveis para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar no sábado (16) e no domingo (17).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Cinco jogos do futebol europeu para assistir no final de semana

Manchester United x Arsenal - domingo (17/08)

Este é o grande destaque do final de semana na Europa. O clássico entre Manchester United e Arsenal, que acontecerá neste domingo (17) em Old Trafford, será o primeiro grande teste para ambas as equipes na temporada. O Arsenal de Mikel Arteta, que vem de três vice-campeonatos seguidos, quer voltar para brigar novamente pelo título da Premier League. Já o Manchester United, sob o comando de Ruben Amorim, quer mostrar que pode voltar a brigar no topo da tabela, depois de uma temporada desastrosa em 2024/25.

A partida começa às 12h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Manchester United e Arsenal é um dos principais jogos do futebol europeu neste final de semana (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Manchester United e Arsenal é um dos principais jogos do futebol europeu neste final de semana (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Mallorca x Barcelona - sábado (16/08)

O Barcelona inicia sua jornada em La Liga contra um adversário conhecido por complicar a vida dos grandes: o Mallorca. O jogo de estreia da temporada é fundamental para o novo técnico Hansi Flick, que busca impor sua filosofia e começar a campanha com o pé direito. O Barcelona é o favorito, mas a partida fora de casa sempre representa um desafio.

A partida está marcada para às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado e ocorre no Estadi Mallorca Son Moix, e terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper
O Barcelona enfrenta o Mallorca pelo Campeonato Espanhol (Foto: Divulgação/Barcelona)

Aston Villa x Newcastle - sábado (16/08)

A Premier League começa com um duelo de times que estiveram em ascensão nas últimas temporadas. O Aston Villa recebe o Newcastle em um confronto que pode mostrar a força de ambos para a temporada. Ambos terminaram entre os seis primeiros colocados na temporada passada e brigaram até a última rodada por uma vaga na Champions League.

Villans e Magpies se enfrentam neste sábado (16) às 08h30 (horário de Brasília) no Villa Park e será televisionado pela ESPN e pelo Disney+.

Emiliano Martinez no aquecimento para City x Aston Villa
O Aston Villa de Dibu Martínez enfrenta o Newcastle (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Stuttgart x Bayern de Munique - sábado (16/08)

A Supercopa da Alemanha chega com o duelo entre que abre a temporada da elite do futebol alemão. O Stuttgart, que surpreendeu na temporada passada vencendo a Copa da Alemanha, enfrenta o gigante Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga.

O jogo da Supercopa começa às 15h30 (horário de Brasília) deste sábado (16) e será na Mercedes-Benz Arena, estádio do Stuttgart. A transmissão será pela Xsports, CazéTV e OneFootball.

Harry Kane - Bayern x Tottenham
O Bayern de Munique enfrenta o Stuttgart pela Supercopa da Alemanha (Foto: Lukas Barth-Tuttas/AFP)

Nantes x PSG - domingo (17/08)

O PSG inicia sua jornada na Ligue 1 e, apesar de ser o grande favorito, o primeiro jogo sempre pode reservar surpresas. O adversário é o Nantes, que terminou em 13° na última temporada. A equipe de Luis Enrique abriu a temporada com uma vitória nos pênaltis na Supercopa Europeia e quer manter o bom momento com uma vitória na abertura do Campeonato Francês.

A partida começa às 15h45 (horário de Brasília) deste domingo (17) e terá transmissão da CazéTV.

O PSG abre a temporada da Ligue 1 enfrentando o Nantes fora de casa (Foto: Franck Fife / AFP)
O PSG abre a temporada da Ligue 1 enfrentando o Nantes fora de casa (Foto: Franck Fife / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

