André Jardine leva o América a mais uma final e fica perto do tricampeonato mexicano

Um tricampeonato histórico e até inesperado está muito perto das mãos do treinador brasileiro André Jardine, que comanda o América do México. Na noite de ontem (8), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, sua equipe derrotou o arquirrival Cruz Azul por 4 a 3 em um jogo memorável pelas semifinais da liga e se classificou para sua terceira final consecutiva.

- É uma noite que nunca esqueceremos. Mentalizamos o que vivemos hoje nessa semifinal, não com tanto drama, mas sabíamos que éramos capazes de apresentar a melhor versão do América que com todos os méritos é o atual bicampeão - disse o treinador, após uma das partidas mais eletrizantes de sua carreira.

A decisão será contra o Monterrey, na quinta (12) e no domingo (15). Para chegar à final, Jardine precisou remontar a equipe durante o torneio. Com a saída do atacante Julián Quiñones, a estrela do bicampeonato, somada a uma série de lesões de peças-chave do elenco e sem ter uma casa para jogar, uma vez que o Estádio Azteca passa por reforma para a Copa do Mundo de 2026, o América teve um início de torneio oscilante e só conseguiu garantir a classificação para a repescagem na penúltima rodada da fase regular, com a 8a melhor campanha.

- Nos primeiros seis jogos nós perdemos muitos pontos, sempre tivemos 6, 7, até 8 jogadores fora, além da falta de não ter conseguido fazer uma pré-temporada e de não ter o Azteca à disposição. Mas em nenhum momento nos colocamos como vítimas do processo. É assim que é o torneio mexicano, com prazos apertados para se preparar. E cá estamos, chegamos de novo - celebrou André Jardine.

Reformulado pelo treinador brasileiro, o América eliminou o Tijuana fora de casa em jogo

único na repescagem antes de cruzar com o vice-líder Toluca nas quartas de final, e vencer

com um convincente 4 a 0 no placar agregado. Na semifinal, o adversário foi o Cruz Azul,

líder isolado em pontos na primeira fase e atual vice-campeão mexicano. Após empatar

sem gols na ida, André Jardine surpreendeu e fez cinco mudanças na escalação para a

partida de volta, em que só a vitória interessava ao América, e se viu recompensado com a

classificação nos acréscimos.

Agora, o América está a apenas dois jogos de ser o primeiro time tricampeão na chamada Era dos Torneios Curtos, como é chamado o Campeonato Mexicano após 1996, quando foram implementados os torneios semestrais. O time da capital conquistou o bicampeonato ao derrotar o Tigres na final do Apertura 2023 e depois vencer o Cruz Azul na final do Clausura 2024.

Se conquistar o tricampeonato diante do Monterrey, Jardine levantará sua sexta taça pelo América e ainda igualará um feito que até hoje apenas um treinador conseguiu nas 107 edições do Campeonato Mexicano: Raúl Cárdenas, que levou o Cruz Azul a três títulos seguidos entre 1972 e 1974.