Onde Assistir

Brighton x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada

Brighton x Fulham: onde assistir à primeira rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBrighton x Fulham: onde assistir à primeira rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Brighton and Hove (ING)
Dia 15/08/2025
15:07
Brighton e Fulham terão os caminhos cruzados neste sábado (16), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. A partida acontece às 11h (de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton and Hove (ING). O confronto terá transmissão exclusiva da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Brighton-escudo-onde-assistir
BRI
Fulham-escudo-onde-assistir
FUL
Premier League
1ª rodada
Data e Hora
Sábado, 16 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília)
Local
Falmer Stadium, em Brighton and Hove (ING)
Árbitro
Sam Barrott
Assistentes
Tim Wood e Wade Smith
Var
Matt Donohue e Dan Robathan
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Brighton e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brighton x Fulham
1ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Falmer Stadium, em Brighton and Hove (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️ Arbitragem: Sam Barrott (árbitro); Tim Wood e Wade Smith (auxiliares); Tom Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue e Dan Robathan

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler)
Steele; Wieeffer, Dunk, J. Van Hecke e De Cuyper; Ayari, Gómez e O'Riley; Mitoma, Minteh e Rutter.

❌ Desfalques: Webster, March, Lamptey e Enciso.
❓ Dúvida: -

⚪⚫ Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Cuenca e Robinson; Lukic, Cairney e Andreas Pereira; Wilson, Traoré e Jiménez (Rodrigo Muniz).

❌ Desfalques: Antonee Robinson.
❓ Dúvida: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Brighton x Fulham: onde assistir à primeira rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Brighton x Fulham: onde assistir à primeira rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

