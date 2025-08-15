Brighton x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada
Brighton e Fulham terão os caminhos cruzados neste sábado (16), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. A partida acontece às 11h (de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton and Hove (ING). O confronto terá transmissão exclusiva da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Brighton e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton x Fulham
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Falmer Stadium, em Brighton and Hove (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️ Arbitragem: Sam Barrott (árbitro); Tim Wood e Wade Smith (auxiliares); Tom Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue e Dan Robathan
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler)
Steele; Wieeffer, Dunk, J. Van Hecke e De Cuyper; Ayari, Gómez e O'Riley; Mitoma, Minteh e Rutter.
❌ Desfalques: Webster, March, Lamptey e Enciso.
❓ Dúvida: -
⚪⚫ Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Cuenca e Robinson; Lukic, Cairney e Andreas Pereira; Wilson, Traoré e Jiménez (Rodrigo Muniz).
❌ Desfalques: Antonee Robinson.
❓ Dúvida: -
