De fora do ‘Flaesposas’, Karoline Lima faz amizade com affair de Gonzalo Plata

Karoline Lima, atual namorada de Léo Pereira, do Flamengo, segue sem ser vista longe da companhia das mulheres dos jogadores do clube. De fora do "Flaesposas", a modelo constrói amizade com as recém-chegadas ao time rubro-negro.

Após encurtar a relação com Maitê Lo Sardo, mulher de Léo Ortiz, Karoline compartilhou imagens ao lado de Maiara Porto, modelo apontada como affair de Gonzalo Plata, no reforço do Flamengo. As duas estavam presentes no Maracanã para acompanhar o empate entre Flamengo e Vitória por 2 a 2, no último domingo (8), pela última rodada do Brasileirão.

Deslocada desde o início do namoro com Léo Pereira, Karoline poderia está criando um novo núcleo de parceiras dos jogadores do Flamengo. Vale destacar que Maitê e Maiara Porto, diferentemente da modelo, não apresentam uma rixa declarada com as outras companheiras de atletas do clube.

Karoline Lima e Maitê Lo Sardo em registro divulgado nas redes sociais durante a partida entre Flamengo e Vitória (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com as informações do jornal "Extra", o núcleo do "Flaesposas" tem a liderança de Gisellen, mulher de Bruno Henrique. Além dela, Patrícia Bruno, mulher do treinador Filipe Luís, e Sabrina, do goleiro Rossi, também seriam peças importantes no núcleo familiar dos jogadores do Flamengo.

Karoline e Léo Pereira

Léo Pereira e Karoline Lima estão juntos desde fevereiro deste ano. Ambos chamam atenção da torcida do Flamengo ao compartilharem momentos românticos e de entretenimento juntos nas redes sociais. A influenciadora é ex-mulher de Éder Militão, do Real Madrid, com quem teve uma filha, Cecília, de dois anos.