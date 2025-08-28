Napoli mira meio-campista preterido no Manchester United; veja
Joia dos Red Devils viram opção para o atual campeão italiano
Mesmo nos últimos dias de mercado de transferências, o Napoli ainda está ativo no mercado e mira uma joia do Manchester United. De acordo com o jornal "Daily Mail", Kobbie Mainoo é o nome da vez para Antonio Conte e companhia, que podem aproveitar a falta de minutos do jovem com Ruben Amorim e o desejo de sair dos Red Devils.
Em meio a negociações com o Manchester United por Rasmus Hojlund, é possível que o Napoli aproveite a ocasião para tratar seriamente da possibilidade de Kobbie Mainoo se juntar aos Napolitanos, o que representaria uma possível terceira contratação vinda de Old Trafford em apenas 12 meses, após o acerto por Scott McTominay.
A Roma também é uma concorrente por Kobbie Mainoo, mas o Napoli pode oferecer ao jovem talento a chance de jogar a Liga dos Campeões, aspecto fundamental no processo de tomada de decisão do jogador de 20 anos. No entanto, a competição no meio-campo do time de Antonio Conte pode pesar contra na escolha final, principalmente pela adição recente de Kevin De Bruyne e o grande momento de McTominay.
Mainoo já informou que quer deixar o United
Informações do jornal "The Guardian" indicam que Kobbie Mainoo quer deixar o Manchester United após ser preterido por Ruben Amorim nos últimos meses. O jovem meio-campista ainda não jogou um minuto sequer nas duas primeiras partidas da equipe na atual Premier League e estaria buscando um novo destino, com Napoli e Roma como postulantes.
