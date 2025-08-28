Napoli mira meio-campista preterido no Manchester United; veja

Mainoo não jogou nas duas primeiras partidas da Premier League nesta temporada.

Roma também quer a contratação de Mainoo, mas Napoli oferece participação na Liga dos Campeões.

Mesmo nos últimos dias de mercado de transferências, o Napoli ainda está ativo no mercado e mira uma joia do Manchester United. De acordo com o jornal "Daily Mail", Kobbie Mainoo é o nome da vez para Antonio Conte e companhia, que podem aproveitar a falta de minutos do jovem com Ruben Amorim e o desejo de sair dos Red Devils.

Em meio a negociações com o Manchester United por Rasmus Hojlund, é possível que o Napoli aproveite a ocasião para tratar seriamente da possibilidade de Kobbie Mainoo se juntar aos Napolitanos, o que representaria uma possível terceira contratação vinda de Old Trafford em apenas 12 meses, após o acerto por Scott McTominay.

A Roma também é uma concorrente por Kobbie Mainoo, mas o Napoli pode oferecer ao jovem talento a chance de jogar a Liga dos Campeões, aspecto fundamental no processo de tomada de decisão do jogador de 20 anos. No entanto, a competição no meio-campo do time de Antonio Conte pode pesar contra na escolha final, principalmente pela adição recente de Kevin De Bruyne e o grande momento de McTominay.

Alvo do Napoli e Roma, Mainoo em ação pelo Manchester United (Foto: Reprodução/Instagram)

Mainoo já informou que quer deixar o United

Informações do jornal "The Guardian" indicam que Kobbie Mainoo quer deixar o Manchester United após ser preterido por Ruben Amorim nos últimos meses. O jovem meio-campista ainda não jogou um minuto sequer nas duas primeiras partidas da equipe na atual Premier League e estaria buscando um novo destino, com Napoli e Roma como postulantes.

