Napoli mira meio-campista preterido no Manchester United; veja

Joia dos Red Devils viram opção para o atual campeão italiano

manchester united
imagem cameraKobbie Mainoo pode estar de saída do Manchester United (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
19:08
Napoli está interessado em Kobbie Mainoo, do Manchester United.
Mainoo busca mais minutos de jogo após ser preterido.
Napoli pode aproveitar negociações com o Manchester United por Rasmus Hojlund.
Roma também quer a contratação de Mainoo, mas Napoli oferece participação na Liga dos Campeões.
Mainoo não jogou nas duas primeiras partidas da Premier League nesta temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Mesmo nos últimos dias de mercado de transferências, o Napoli ainda está ativo no mercado e mira uma joia do Manchester United. De acordo com o jornal "Daily Mail", Kobbie Mainoo é o nome da vez para Antonio Conte e companhia, que podem aproveitar a falta de minutos do jovem com Ruben Amorim e o desejo de sair dos Red Devils.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em meio a negociações com o Manchester United por Rasmus Hojlund, é possível que o Napoli aproveite a ocasião para tratar seriamente da possibilidade de Kobbie Mainoo se juntar aos Napolitanos, o que representaria uma possível terceira contratação vinda de Old Trafford em apenas 12 meses, após o acerto por Scott McTominay.

A Roma também é uma concorrente por Kobbie Mainoo, mas o Napoli pode oferecer ao jovem talento a chance de jogar a Liga dos Campeões, aspecto fundamental no processo de tomada de decisão do jogador de 20 anos. No entanto, a competição no meio-campo do time de Antonio Conte pode pesar contra na escolha final, principalmente pela adição recente de Kevin De Bruyne e o grande momento de McTominay.

Alvo do Napoli e Roma, Mainoo em ação pelo Manchester United (Foto: Reprodução/Instagram)

Mainoo já informou que quer deixar o United

Informações do jornal "The Guardian" indicam que Kobbie Mainoo quer deixar o Manchester United após ser preterido por Ruben Amorim nos últimos meses. O jovem meio-campista ainda não jogou um minuto sequer nas duas primeiras partidas da equipe na atual Premier League e estaria buscando um novo destino, com Napoli e Roma como postulantes.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

