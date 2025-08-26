Atacante está próximo de trocar o Manchester United pelo Napoli
Grave lesão de Lukaku originou a necessidade de um novo centroavante para Conte
O Napoli está próximo de assegurar a contratação de um atacante do Manchester United. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, os Napolitanos estão trabalhando para trazer Rasmus Hojlund para o sul da Itália. Um acordo em relação aos termos pessoais já foi fechado com o dinamarquês e houve progresso nas negociações com os Red Devils para um empréstimo com opção de compra.
O Napoli, no entanto, também está disposto a fechar o negócio sob outros moldes com o Manchester United. O acordo pode resultar em um empréstimo com obrigação de compra vinculada à condições especificas, como número de gols, jogos e classificação do clube para a Liga dos Campeões. O valor final estimado negociação é de cerca de 45 milhões de euros (R$ 285,7 milhões na cotação atual).
A prioridade atual do Napoli é fechar com um novo atacante para substituir Romelu Lukaku, que se lesionou gravemente na pré-temporada. Neste caso, a expectativa é que a negociação por Hojlund se desenrole até a próxima quarta-feira (27). Depois disso, a tendência é que as atenções de Antonio Conte e companhia foquem em um meio-campo, com nomes como Brescianini e Elmas na mira.
Números de Hojlund nas últimas temporadas
Rasmus Hojlund chegou ao Manchester United no mercado de verão de 2023 e as expectativas eram altas quanto ao desenvolvimento do jovem atacante, ex-Atalanta. Em sua primeira temporada, ainda com Ten Hag como treinador, o dinamarquês atingiu números interessantes: 16 gols em 46 jogos, sendo 38 deles como titular.
Em 2024/25, Hojlund teve uma queda no número de gols, com 11 em 55 partidas por todas as competições. Apesar de ter sido titular em boa parte da temporada, inclusive com Ruben Amorim no comando, o atacante perde espaço com a chegada de Benjamin Sesko. Por isso, o centroavante se tornou uma opção para o Napoli.
