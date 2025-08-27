Meio-campista pede para deixar o Manchester United; veja

O Manchester United segue com seu mercado de transferências bastante agitado e pode lidar com mais uma saída. De acordo com o jornal "The Guardian", Kobbie Mainoo quer deixar os Red Devils após ser preterido por Ruben Amorim. O jovem meio-campista ainda não jogou um minuto sequer nas duas primeiras partidas da equipe na atual Premier League e estaria buscando um novo destino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesse caso, o Manchester United consideraria uma venda diante de condições adequadas, mas o momento pode atrapalhar os planos de Mainoo em atrair interessados, já que a janela de transferências que se encerra na próxima segunda-feira (01/09) e os maiores clubes já cumpriram boa parte de suas pretensões no mercado de verão. O inglês estaria interessado em jogar a próxima Liga dos Campeões e já teria sinalizado isso ao seu staff.

continua após a publicidade

Kobbie Mainoo teve uma ascensão impreessionante na temporada 2023/24, ainda com Erik ten Hag no comando do United, e foi titular pela Inglaterra no duelo contra a Espanha na final da Eurocopa de 2024. Porém, seu desenvolvimento se estagnou quando Ruben Amorim assumiu o clube de Old Trafford e o treinador português afirmou que Mainoo está competindo por uma vaga com Bruno Fernandes, o capitão da equipe.

Kobbie Mainno em ação pelo Manchester United (Foto: AFP)

Outros devem sair no Manchester United

Mainoo não é o único jogador do United de olho em uma saída. Alejandro Garnacho está entre os que foram informados de que deveriam encontrar um novo clube e o Chelsea fez novos contatos pelo argentino, mas as negociações ainda não estão alinhadas. Antony tem o mesmo caso de Garnacho e segue a espera do Real Betis, clube pelo qual se destacou em 2024/25. Outro que está próximo de deixar Old Trafford é Rasmus Hojlund, que tem negociação com o Napoli.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.