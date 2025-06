O treinador Hernán Pérez, treinador do sub-17 da seleção espanhola, não escondeu seu entusiasmo com a fase recente de Gonzalo García, jovem de 21 anos do Real Madrid que tem roubado a cena no Mundial de Clubes em meio a tantos craques consagrados do clube merengue.

O espanhol foi inscrito para o torneio e foi titular no ataque do time na fase de grupos devido a uma gastroenterite de Mbappé. Em três jogos, García marcou duas vezes e deu uma assistência, o que resultou em um ganho de moral internamente. Endrick, cortado da competição por lesão, teria ficado "nervoso com a ascensão" do colega.

Relação de Pérez com o Real Madrid

Pérez treinou o jogador no Real Madrid Juvenil A (sub-19 do time) na temporada 2021/22. Em entrevista ao jornal espanhol "As", ele rasgou elogios à evolução do atacante e vê um grande futuro de Gonzalo no clube e na seleção:

– Já vi muitos jogadores jovens com as qualidades de Gonzalo, mas ele se destacou por sua profissionalidade, dedicação, ambição e vontade de chegar à elite. Muitos garotos muito bons ficaram pelo caminho porque lhes faltavam essas virtudes - e ele tem todas elas. É que eu sei o que ele pode oferecer. Agora estão comparando ele com o Joselu, mas na minha opinião ele é um jogador mais evoluído - pode-se dizer que é um Joselu 2.0. Gonzalo não pode jogar apenas como centroavante, mas também atrás do 9 ou pelas pontas. Tem um bom chute a gol, um cabeceio magnífico e é muito inteligente. É muito completo – comemora Hernán.

Ao ser perguntado sobre até onde o atacante pode chegar, o treinador não hesitou em jogar a régua para o alto:

– Muito longe. Quanto mais exigente for o nível e melhores forem os treinadores que tiver, mais ele vai crescer. Acho que pode ser atacante do Real Madrid por dez ou doze anos. Conheço a exigência do Madrid, mas não acho que Gonzalo esteja muito atrás de Haaland, se lhe derem a continuidade e o protagonismo que ele precisa. Se não tiver essa confiança, ele vai se apagar, mas se acreditarem nele, chegará muito longe. E ele também pode ser o 9 da Espanha, sem nenhuma dúvida. Tomara que Morata ainda dure mais alguns anos conosco, mas é preciso começar a buscar um substituto, e esse substituto pode ser o Gonzalo – completou.

Sobre sair do Real Madrid para jogar mais e uma possível competição com Mbappé, o técnico não vê problema:

– Minha teoria é que os jovens precisam jogar muitos minutos, mas talvez ele nem precise sair porque pode tê-los no time principal do Real Madrid. O Barcelona apostou nos jovens e eles corresponderam. Não foi necessário mandá-los para uma categoria inferior para jogarem mais. Com o Gonzalo, tenho certeza de que aconteceria o mesmo, mas é preciso coragem para colocá-lo em campo. Se ele jogar 50 partidas, pode fazer 50 gols. Aí está o desafio para o treinador - e o Xabi tem talento de sobra. Talvez seja o caso de colocar os dois em campo, o que seria muito bom para o time. Estou convencido de que ele não decepcionaria em nada – disse.

No final da conversa, Hernán Pérez ainda citou Enzo Alves, filho do ex-jogador Marcelo, como possível dupla ideal de jogo para García:

– Ele ainda tem 15 anos [Enzo Alves] e eu já o levo para a Seleção Sub-17. É parecido com o Gonzalo em termos de educação, ambição e trabalho. É preciso ir com calma e ter paciência com ele, porque ainda precisa se desenvolver esportivamente, mas se tudo seguir um curso normal, em alguns anos, Gonzalo e Enzo Alves podem ser os atacantes titulares do Real Madrid e da seleção principal.