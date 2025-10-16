O Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 0 na noite de quarta-feira (15), no estádio Nilton Santos, em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro controlou o jogo desde os minutos iniciais, neutralizando as ações do rival e impondo ampla superioridade técnica e tática. A atuação, inclusive, chamou atenção da imprensa internacional: o jornal espanhol "As" destacou o principal responsável pelo resultado e exaltou a dominância flamenguista ao longo da partida.

Trata-se de Filipe Luís. O veículo atribuiu o domínio ao comando estratégico do ex-Atlético de Madrid, com ênfase na alta posse de bola, intensidade ofensiva e determinação no ataque como fatores decisivos para a vitória. A publicação também ressaltou que o placar elástico pode ter sido além do que o Botafogo produziu — que teve participação ofensiva limitada, enquanto a eficiência do Flamengo no setor de ataque reduziu a pressão e consolidou mais um triunfo na competição. Além disso, o texto mencionou que o técnico alvinegro Davide Ancelotti foi claramente superado pelo adversário no aspecto tático.

Filipe Luís "demite" Ancelotti? 🗣️

Jornal "As" sobre a partida entre Botafogo e Flamengo (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Filipe Luis afunda Davide Ancelotti (título). O Flamengo venceu decisivamente o Botafogo e se manteve na briga pelo título, enquanto o Fogão complicou a próxima Libertadores (subtítulo).

— Filípe Luis foi superior do início ao fim, tanto pela alta porcentagem de posse de bola quanto pelo senso de perigo e pela determinação no ataque. Pedro foi o destaque, marcando o primeiro gol e dando assistência para o segundo.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 58 pontos e mantém-se na perseguição ao líder Palmeiras, que soma 61. As equipes se enfrentarão no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília) no Maracanã, em um duelo direto pela liderança. O Botafogo, por sua vez, permanece com 43 pontos e acende o sinal de alerta na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

