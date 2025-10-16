Não é Pedro: jornal espanhol aponta responsável pela vitória do Flamengo sobre o Botafogo
Camisa 9 abriu o placar e deu passe para o segundo gol marcado por Luiz Araújo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 0 na noite de quarta-feira (15), no estádio Nilton Santos, em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro controlou o jogo desde os minutos iniciais, neutralizando as ações do rival e impondo ampla superioridade técnica e tática. A atuação, inclusive, chamou atenção da imprensa internacional: o jornal espanhol "As" destacou o principal responsável pelo resultado e exaltou a dominância flamenguista ao longo da partida.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol surpreende e pede jogador do Palmeiras na Seleção: ‘Segredo de Ancelotti’
Futebol Internacional16/10/2025
- Seleção Brasileira
Com jogador do Vasco, Seleção Brasileira divulga adversários para a Data Fifa de novembro
Seleção Brasileira16/10/2025
- Futebol Internacional
Argentina e Marrocos vencem, e vão à final do Mundial Sub-20
Futebol Internacional15/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Trata-se de Filipe Luís. O veículo atribuiu o domínio ao comando estratégico do ex-Atlético de Madrid, com ênfase na alta posse de bola, intensidade ofensiva e determinação no ataque como fatores decisivos para a vitória. A publicação também ressaltou que o placar elástico pode ter sido além do que o Botafogo produziu — que teve participação ofensiva limitada, enquanto a eficiência do Flamengo no setor de ataque reduziu a pressão e consolidou mais um triunfo na competição. Além disso, o texto mencionou que o técnico alvinegro Davide Ancelotti foi claramente superado pelo adversário no aspecto tático.
Filipe Luís "demite" Ancelotti? 🗣️
Tradução: Filipe Luis afunda Davide Ancelotti (título). O Flamengo venceu decisivamente o Botafogo e se manteve na briga pelo título, enquanto o Fogão complicou a próxima Libertadores (subtítulo).
— Filípe Luis foi superior do início ao fim, tanto pela alta porcentagem de posse de bola quanto pelo senso de perigo e pela determinação no ataque. Pedro foi o destaque, marcando o primeiro gol e dando assistência para o segundo.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos 58 pontos e mantém-se na perseguição ao líder Palmeiras, que soma 61. As equipes se enfrentarão no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília) no Maracanã, em um duelo direto pela liderança. O Botafogo, por sua vez, permanece com 43 pontos e acende o sinal de alerta na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias