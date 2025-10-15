menu hamburguer
Futebol Internacional

Argentina e Marrocos vencem, e vão à final do Mundial Sub-20

Torneio é disputado no Chile

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
23:07
Taça do Mundial Sub-20
imagem cameraTaça do Mundial Sub-20 (Foto: Divulgação/Fifa)
Argentina e Marrocos farão a decisão do Mundial Sub-20, no domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI). De um lado, os argentinos e maiores campeões do torneio vão em busca do sétimo título. Do outro, os marroquinos vivem a melhor campanha da seleção na competição e vão atrás da segunda conquista africana na história. Eliminados pelos finalistas, França e Colômbia farão a disputa do terceiro lugar, no sábado (18), às 16h (de Brasília).

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Finalistas do Mundial Sub-20: Argentina x Marrocos

Com uma defesa sólida, que sofreu apenas dois gols, ainda na fase de grupos, a Argentina chega na decisão com diversos jogadores que já despontam no futebol europeu, como Gianluca Prestiani, do Benfica. Comandados por Diego Placente, a seleção utiliza uma linha de cinco defensores, que conseguiu parar os ataques da Itália, Nigéria, México e Colômbia durante a campanha no torneio.

A Argentina tem seis títulos conquistados do torneio (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007) e estão a uma vitória do sétimo troféu, o que isolaria ainda mais a seleção no ranking de maiores campeões. O segundo maior vencedor é o Brasil, com cinco conquistas (1983, 1985, 1993, 2003, 2011).

A Argentina venceu a Colômbia pelo Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)
Já Marrocos vive a melhor campanha da seleção na história do torneio, que superou a jornada de 2005, quando a equipe terminou na quarta colocação. Após liderar o Grupo C, que contava com Brasil, Espanha e México, os marroquinos contam com jogadores habilidosos e que já aparecem no cenário europeu, como o centroavante Yassir Zabiri, destaque do Famalicão, de Portugal.

O continente africano teve apenas um campeão na história do Mundial Sub-20, com Gana, em 2009. Antes, a Nigéria havia batido na trave duas vezes, com vices em 1989 e 2005.

Marrocos eliminou a França e se classificou à final do Mundial Sub-20 (Foto: Javier TORRES / AFP)
Disputa do terceiro lugar

  1. França x Colômbia
  2. sábado (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)
  3. Transmissão: Cazé TV e SporTV

Final do Mundial Sub-20

  • Argentina x Marrocos
  • domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)
  • Transmissão: Cazé TV e SporTV

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

