Argentina e Marrocos vencem, e vão à final do Mundial Sub-20
Torneio é disputado no Chile
Argentina e Marrocos farão a decisão do Mundial Sub-20, no domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI). De um lado, os argentinos e maiores campeões do torneio vão em busca do sétimo título. Do outro, os marroquinos vivem a melhor campanha da seleção na competição e vão atrás da segunda conquista africana na história. Eliminados pelos finalistas, França e Colômbia farão a disputa do terceiro lugar, no sábado (18), às 16h (de Brasília).
Finalistas do Mundial Sub-20: Argentina x Marrocos
Com uma defesa sólida, que sofreu apenas dois gols, ainda na fase de grupos, a Argentina chega na decisão com diversos jogadores que já despontam no futebol europeu, como Gianluca Prestiani, do Benfica. Comandados por Diego Placente, a seleção utiliza uma linha de cinco defensores, que conseguiu parar os ataques da Itália, Nigéria, México e Colômbia durante a campanha no torneio.
A Argentina tem seis títulos conquistados do torneio (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007) e estão a uma vitória do sétimo troféu, o que isolaria ainda mais a seleção no ranking de maiores campeões. O segundo maior vencedor é o Brasil, com cinco conquistas (1983, 1985, 1993, 2003, 2011).
Já Marrocos vive a melhor campanha da seleção na história do torneio, que superou a jornada de 2005, quando a equipe terminou na quarta colocação. Após liderar o Grupo C, que contava com Brasil, Espanha e México, os marroquinos contam com jogadores habilidosos e que já aparecem no cenário europeu, como o centroavante Yassir Zabiri, destaque do Famalicão, de Portugal.
O continente africano teve apenas um campeão na história do Mundial Sub-20, com Gana, em 2009. Antes, a Nigéria havia batido na trave duas vezes, com vices em 1989 e 2005.
Disputa do terceiro lugar
- França x Colômbia
- sábado (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)
- Transmissão: Cazé TV e SporTV
Final do Mundial Sub-20
- Argentina x Marrocos
- domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)
- Transmissão: Cazé TV e SporTV
