menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Melhores momentos: Flamengo atropela Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras

Rubro-Negro fez segundo tempo perfeito no Nilton Santos e eleva confiança

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
21:26
Atualizado há 2 minutos
Pedro Flamengo Botafogo
imagem cameraPedro finaliza para abrir o placar para o Flamengo contra o Botafogo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Objetivos diferentes, muita seriedade e todos os ingredientes necessários de uma grande rivalidade. Nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo fizeram um duelo que escancarou a qualidade dos dois elencos. O time comandado por Filipe Luís atropelou pelo placar de 3 a 0 para manter vivo o sonho do título do Brasileirão.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 58 pontos e segue à caça ao líder Palmeiras, com 61 — as equipes se enfrentam no domingo (19), no Maracanã. O Glorioso, por sua vez, segue com 43 e liga o alerta na luta por uma vaga na Libertadores de 2026.

BRASILEIRO A 2025, BOTAFOGO X FLAMENGO
Jogadores do Flamengo comemoram gol de Pedro contra o Botafogo no estádio Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo?

A primeira etapa foi marcada por mudança de cenários. O Botafogo, ainda que muito desfalcado, conseguiu mostrar evolução em um jogo explorando bem a transição e chegou a criar as melhores oportunidades. Quando chegou bem, perdeu com Artur, Arthur Cabral e Cuiabano.

continua após a publicidade

Filipe Luís via o Flamengo errando bastante pelo meio, mas levando vantagem pela esquerda com Lino em cima de Mateo Ponte. Apesar disso, foi no jogo central que o placar foi aberto por Pedro, aos 39 minutos, finalizando no canto de Léo Linck após arrancada de Arrascaeta e passe açucarado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Clima quente

Na segunda etapa, o clima esquentou em campo com entradas mais fortes, jogadas violentas e jogo mais físico. Na bola, o Botafogo perdeu antes mesmo dos cinco minutos a chance do empate com Arthur Cabral na melhor jogada do clássico. E o ditado é claro: "Quem não faz, leva". O Flamengo subiu aproveitando erro e ampliou.

continua após a publicidade

Aos 25, após bola longa, Marçal se atrapalhou e Everton Cebolinha arrancou pela esquerda. Ele cortou para o meio, encontrou Pedro, e o camisa nove serviu Luiz Araújo sozinho para finalizar forte e ampliar. Com facilidade. E isso só aumentou.

➡️ Jornalistas criticam decisão da arbitragem em Botafogo x Flamengo: ‘Não é possível’

Pouco mais tarde, Cuiabano errou na saída de bola e Carrascal aproveitou no campo de ataque. Ele foi ao fundo e cruzou na medida para Gonzalo Plata cabecear, sem chance para Léo Linck. Um atropelo do Flamengo no Nilton Santos para aumentar a crise do Botafogo.

Uma vitória maiúscula do Flamengo para virar a chave e espantar qualquer desconfiança perto da decisão com o Palmeiras. Já o Botafogo aumenta a coleção de vexames em casa no ano e preocupado no fim do campeonato.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 3 FLAMENGO
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🧑‍⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols: Pedro 39'/1ºT, Luiz Araújo 25'/2ºT e Gonzalo Plata 34'/2ºT (FLA)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Santiago Rodríguez e Allan (BOT); Léo Pereira, Emerson Royal e Evertton Araújo (FLA);

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck, Mateo Ponte, Marçal, Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral (Chris Ramos).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (Pulgar) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias