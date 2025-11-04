menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Não é o Estêvão: veja quem foi o vencedor do Golden Boy 2025

Désiré Doué, ponta do PSG, foi o grande vencedor da premiação

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
11:55
Golden Boy
imagem cameraTroféu do Golden Boy (Foto: Divulgação/TUTTOSPORT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Único brasileiro entre os finalistas ao prêmio Golden Boy, o atacante Estêvão, atualmente no Chelsea, foi superado pelo ponta Desiré Doué, do PSG, que venceu a premiação entregue pelo jornal italiano "Tuttosport" ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira .

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— "Nomen omen", como diziam os latinos: um nome, um presságio. E o vencedor do Golden Boy de 2025 também tem uma "alcunha" em seu destino, porque, em francês, Doué significa talentoso e Désiré significa desejado — escreveu o jornal ao anunciar o grande vencedor da temporada.

continua após a publicidade

Aos 20 anos, Doué é um dos principais nomes do PSG nas disputas. Na última temporada, ele venceu a Ligue1, Copa da França, Supercopa da França, Champions League e também a Supercopa da Uefa. Individualmente, o jovem também tem reconhecimento.

Já foi eleito melhor jogador do mês da Ligue1, melhor jogador jovem da temporada do Francês e também da Champions League, além de ter sido eleito melhor jovem do novo Mundial de Clubes, disputado pela primeira vez nos Estados Unidos, entre junho e julho deste ano.

continua após a publicidade

Na ocasião, o PSG foi superado pelo Chelsea na grande final, porém as atuações de Doué ao longo do torneio renderam a ele o prêmio de melhor jogador jovem. Já o adversário Cole Palmer, do time inglês, recebeu a premiação de melhor do Mundial.

A França apareceu com maior número de indicados à premiação - ao todo, seis -, entre eles Désiré Doué, do PSG, e Leny Yoro, do Manchester United. Lamine Yamal foi excluído pelas regras por já estar incluído no hall de honra e ter vencido a última temporada.

Recém-chegado ao futebol europeu, Estêvão representou o Brasil dentre os finalistas. A derrota, inclusive, revoltou torcedores na web. Aos 18 anos e formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi comprado pelo Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões).

No entanto, só se juntou à equipe inglesa em agosto, 22 dias após a conquista do Mundial de Clubes pelo time. Ele, inclusive, foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League pelo jornal "The Athletic".

Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja a lista completa dos finalistas

    1.
  1. Pau Cubarsí (Barcelona)
    2. 2.
  2. Désiré Doué (PSG)
    3. 3.
  3. Dean Huijsen (Real Madrid)
    4. 4.
  4. Kenan Yildiz (Juventus)
    5. 5.
  5. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
    6. 6.
  6. Warren Zaïre-Emery (PSG)
    7. 7.
  7. Arda Güler (Real Madrid)
    8. 8.
  8. Franco Mastantuono (Real Madrid)
    9. 9.
  9. Ethan Nwaneri (Arsenal)
    10. 10.
  10. Jorrel Hato (Chelsea)
    11. 11.
  11. Geovany Quenda (Sporting)
    12. 12.
  12. Estêvão (Chelsea)
    13. 13.
  13. Leny Yoro (Manchester United)
    14. 14.
  14. Senny Mayulu (PSG)
    15. 15.
  15. Nico O’Reilly (Manchester City)
    16. 16.
  16. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
    17. 17.
  17. Victor Froholdt (Porto)
    18. 18.
  18. Lucas Bergvall (Tottenham)
    19. 19.
  19. Archie Gray (Tottenham)
    20. 20.
  20. Mamadou Sarr (Strasbourg)
    21. 21.
  21. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - wild card
    22. 22.
  22. Francesco Pio Esposito (Inter de Milão) - wild card
    23. 23.
  23. Rodrigo Mora (Porto) - wild card
    24. 24.
  24. Giovanni Leoni (Liverpool) - wild card
    25. 25.
  25. Aleksandar Stankovic (Clube Brugge) - wild card

Sobre o Golden Boy

Lançado em 2003 pelo jornal italiano Tuttosport, o prêmio Golden Boy é destinado ao melhor jogador abaixo dos 21 anos atuando na Europa. Entre os que já foram eleitos está Lionel Messi (2005), Alexandre Pato (2009), Kylian Mbappé (2017) e Jude Bellingham (2023).

Para poder concorrer ao prêmio, o jogador precisa ter nascido no ano de 2004 ou depois, além de ter feito parte de um clube pertencente a uma das 25 principais ligas da Uefa.

➡️Os últimos 10 Golden Boy

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias