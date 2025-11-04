Não é o Estêvão: veja quem foi o vencedor do Golden Boy 2025
Désiré Doué, ponta do PSG, foi o grande vencedor da premiação
Único brasileiro entre os finalistas ao prêmio Golden Boy, o atacante Estêvão, atualmente no Chelsea, foi superado pelo ponta Desiré Doué, do PSG, que venceu a premiação entregue pelo jornal italiano "Tuttosport" ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira .
— "Nomen omen", como diziam os latinos: um nome, um presságio. E o vencedor do Golden Boy de 2025 também tem uma "alcunha" em seu destino, porque, em francês, Doué significa talentoso e Désiré significa desejado — escreveu o jornal ao anunciar o grande vencedor da temporada.
Aos 20 anos, Doué é um dos principais nomes do PSG nas disputas. Na última temporada, ele venceu a Ligue1, Copa da França, Supercopa da França, Champions League e também a Supercopa da Uefa. Individualmente, o jovem também tem reconhecimento.
Já foi eleito melhor jogador do mês da Ligue1, melhor jogador jovem da temporada do Francês e também da Champions League, além de ter sido eleito melhor jovem do novo Mundial de Clubes, disputado pela primeira vez nos Estados Unidos, entre junho e julho deste ano.
Na ocasião, o PSG foi superado pelo Chelsea na grande final, porém as atuações de Doué ao longo do torneio renderam a ele o prêmio de melhor jogador jovem. Já o adversário Cole Palmer, do time inglês, recebeu a premiação de melhor do Mundial.
A França apareceu com maior número de indicados à premiação - ao todo, seis -, entre eles Désiré Doué, do PSG, e Leny Yoro, do Manchester United. Lamine Yamal foi excluído pelas regras por já estar incluído no hall de honra e ter vencido a última temporada.
Recém-chegado ao futebol europeu, Estêvão representou o Brasil dentre os finalistas. A derrota, inclusive, revoltou torcedores na web. Aos 18 anos e formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi comprado pelo Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões).
No entanto, só se juntou à equipe inglesa em agosto, 22 dias após a conquista do Mundial de Clubes pelo time. Ele, inclusive, foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League pelo jornal "The Athletic".
Veja a lista completa dos finalistas
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Arda Güler (Real Madrid)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri (Arsenal)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Geovany Quenda (Sporting)
- Estêvão (Chelsea)
- Leny Yoro (Manchester United)
- Senny Mayulu (PSG)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt (Porto)
- Lucas Bergvall (Tottenham)
- Archie Gray (Tottenham)
- Mamadou Sarr (Strasbourg)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - wild card
- Francesco Pio Esposito (Inter de Milão) - wild card
- Rodrigo Mora (Porto) - wild card
- Giovanni Leoni (Liverpool) - wild card
- Aleksandar Stankovic (Clube Brugge) - wild card
Sobre o Golden Boy
Lançado em 2003 pelo jornal italiano Tuttosport, o prêmio Golden Boy é destinado ao melhor jogador abaixo dos 21 anos atuando na Europa. Entre os que já foram eleitos está Lionel Messi (2005), Alexandre Pato (2009), Kylian Mbappé (2017) e Jude Bellingham (2023).
Para poder concorrer ao prêmio, o jogador precisa ter nascido no ano de 2004 ou depois, além de ter feito parte de um clube pertencente a uma das 25 principais ligas da Uefa.
