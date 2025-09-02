Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League
Atacante brasileiro foi contratado pelo Chelsea em operação avaliada em 60 milhões de euros
O atacante Estêvão, joia da base do Palmeiras e reforço do Chelsea, foi eleito como a segunda melhor contratação da janela de transferências do verão europeu da Premier League, em análise feita pelo jornal inglês "The Athletic". O brasileiro ficou atrás apenas do volante João Palhinha, que deixou o Bayern para acertar com o Tottenham.
Ao todo, as 153 transferências da Premier League foram ranqueadas pelo diário. Além de Estêvão, o volante Douglas Luiz, que foi para o Nottingham Forest, é o segundo brasileiro a aparecer na lista, na 28ª colocação. Os atacantes João Pedro, do Chelsea, Igor Jesus, do Forest, Kevin, do Fulham e Matheus Cunha, do Manchester United, fecham o top-50 da lista.
Contratado pelo Chelsea por 60 milhões de euros e apelidado de "Messinho" ainda nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão se destaca pela velocidade, pela habilidade em dribles curtos e pela capacidade de criar jogadas decisivas. Com visão de jogo diferenciada, o garoto já era tratado como uma joia rara antes mesmo de chegar à Europa.
— Espere muita ação, jogadas pelas pontas a todo vapor, uma habilidade incrível e uma atitude aventureira e destemida, tentando coisas que muitos sequer iriam pensar em fazer. (Estêvão) é apenas um garoto, mas o entusiasmo parece justificado — escreveu o "The Athletic".
Nos Blues, o atacante de apenas 17 anos chega com status de estrela em ascensão e a missão de justificar o investimento alto. Para a imprensa europeia, ele é o símbolo da nova geração da Premier League, reunindo características de improviso e potência que podem transformá-lo em protagonista já nos próximos anos.
De acordo com o "The Athletic", a lista não foi montada apenas baseada na qualidade dos jogadores, mas levou em consideração também o preço, a importância deles para o novo time e como eles podem suprir uma lacuna no elenco.
Confira as 10 melhores contratações na janela da Premier League, segundo o "The Athletic"
- João Palhinha (volante, Tottenham)
- Estêvão (atacante, Chelsea)
- Rayan Cherki (meia, Manchester City)
- Adrien Truffert (lateral, Bournemouth)
- Alexander Isak (atacante, Liverpool)
- Hugo Ekitike (atacante, Liverpool)
- Jack Grealish (meia, Everton)
- Viktor Gyokeres (atacante, Arsenal)
- Jorgen Strand Larsen (atacante, Wolves)
- Caoimhin Kelleher (goleiro, Brentford)
Posições dos brasileiros na lista
- 2- Estêvão (atacante, Chelsea)
- 28- Douglas Luiz (volante, Nottingham Forest)
- 40- João Pedro (atacante, Chelsea)
- 43- Igor Jesus (atacante, Nottingham Forest)
- 44- Kevin (atacante, Fulham)
- 75- Matheus Cunha (atacante, Manchester United)
- 91- Lucas Perri (goleiro, Leeds)
- 103- Jair (zagueiro, Nottingham Forest)
- 113- Cuiabano (lateral, Nottingham Forest)
- 115- John (goleiro, Nottingham Forest)
- 140- Igor Júlio (zagueiro, West Ham)
