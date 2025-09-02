Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League

O atacante Estêvão, joia da base do Palmeiras e reforço do Chelsea, foi eleito como a segunda melhor contratação da janela de transferências do verão europeu da Premier League, em análise feita pelo jornal inglês "The Athletic". O brasileiro ficou atrás apenas do volante João Palhinha, que deixou o Bayern para acertar com o Tottenham.

Ao todo, as 153 transferências da Premier League foram ranqueadas pelo diário. Além de Estêvão, o volante Douglas Luiz, que foi para o Nottingham Forest, é o segundo brasileiro a aparecer na lista, na 28ª colocação. Os atacantes João Pedro, do Chelsea, Igor Jesus, do Forest, Kevin, do Fulham e Matheus Cunha, do Manchester United, fecham o top-50 da lista.

Contratado pelo Chelsea por 60 milhões de euros e apelidado de "Messinho" ainda nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão se destaca pela velocidade, pela habilidade em dribles curtos e pela capacidade de criar jogadas decisivas. Com visão de jogo diferenciada, o garoto já era tratado como uma joia rara antes mesmo de chegar à Europa.

— Espere muita ação, jogadas pelas pontas a todo vapor, uma habilidade incrível e uma atitude aventureira e destemida, tentando coisas que muitos sequer iriam pensar em fazer. (Estêvão) é apenas um garoto, mas o entusiasmo parece justificado — escreveu o "The Athletic".

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

Nos Blues, o atacante de apenas 17 anos chega com status de estrela em ascensão e a missão de justificar o investimento alto. Para a imprensa europeia, ele é o símbolo da nova geração da Premier League, reunindo características de improviso e potência que podem transformá-lo em protagonista já nos próximos anos.

De acordo com o "The Athletic", a lista não foi montada apenas baseada na qualidade dos jogadores, mas levou em consideração também o preço, a importância deles para o novo time e como eles podem suprir uma lacuna no elenco.

Confira as 10 melhores contratações na janela da Premier League, segundo o "The Athletic"

João Palhinha (volante, Tottenham) Estêvão (atacante, Chelsea) Rayan Cherki (meia, Manchester City) Adrien Truffert (lateral, Bournemouth) Alexander Isak (atacante, Liverpool) Hugo Ekitike (atacante, Liverpool) Jack Grealish (meia, Everton) Viktor Gyokeres (atacante, Arsenal) Jorgen Strand Larsen (atacante, Wolves) Caoimhin Kelleher (goleiro, Brentford)

Posições dos brasileiros na lista

2- Estêvão (atacante, Chelsea) 28- Douglas Luiz (volante, Nottingham Forest) 40- João Pedro (atacante, Chelsea) 43- Igor Jesus (atacante, Nottingham Forest) 44- Kevin (atacante, Fulham) 75- Matheus Cunha (atacante, Manchester United) 91- Lucas Perri (goleiro, Leeds) 103- Jair (zagueiro, Nottingham Forest) 113- Cuiabano (lateral, Nottingham Forest) 115- John (goleiro, Nottingham Forest) 140- Igor Júlio (zagueiro, West Ham)

