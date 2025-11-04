menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus se revoltam com premiação e pedem Estêvão: 'Roubado'

Atacante brasileiro é desbancado por joia francesa em premiação

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/11/2025
11:51
Atualizado há 2 minutos
Estêvão atacante Seleção Brasileira Brasil
imagem cameraEstêvão em ação Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
O Golden Boy, tradicional prêmio concedido pela revista italiana "Tuttosport", foi anunciado na manhã desta terça-feira (4), cercado por grande expectativa em torno do brasileiro Estêvão. Contudo, o troféu de melhor jogador sub-21 de 2025 acabou nas mãos de Desiré Doué, do PSG.

O francês superou Estêvão e outros 23 finalistas após uma temporada impecável com o PSG, coroada com a conquista da Champions League. Na decisão, Doué teve atuação de destaque, marcando dois dos cinco gols da goleada por 5 a 0 na final. Contudo, alguns internautas se mostraram frustrados com a derrota do brasileiro para o francês.

Doué comemora seu segundo gol marcado na final da Champions League com o PSG
Doué comemora seu segundo gol marcado na final da Champions League com o PSG (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Confira reações à derrota de Estêvão no Golden Boy

Estêvão manda recado a rivais do Palmeiras

Em ascensão nos Blues, o jovem deixou o Palmeiras com status de promessa, mas também carregando a marca de um atleta que, por vezes, não se sobressaía em confrontos decisivos. Com gols marcados em todas as competições que disputou pelo clube inglês até aqui, Estêvão afirmou como enfrentou a fama de não ser decisivo em grandes jogos.

— Nem me preocupava com isso porque tenho 18 anos. Ninguém está 100% pronto com 18 anos. Agradeço muito a Deus por às vezes as coisas não serem do jeito que eu queria, do jeito que as pessoas queriam no Brasil, para estarem acontecendo aqui hoje — começou o camisa 41, em entrevista à "ESPN".

Estevão comemora gol pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Estevão comemora gol pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)

