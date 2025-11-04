Europeus se revoltam com premiação e pedem Estêvão: 'Roubado'
Atacante brasileiro é desbancado por joia francesa em premiação
O Golden Boy, tradicional prêmio concedido pela revista italiana "Tuttosport", foi anunciado na manhã desta terça-feira (4), cercado por grande expectativa em torno do brasileiro Estêvão. Contudo, o troféu de melhor jogador sub-21 de 2025 acabou nas mãos de Desiré Doué, do PSG.
O francês superou Estêvão e outros 23 finalistas após uma temporada impecável com o PSG, coroada com a conquista da Champions League. Na decisão, Doué teve atuação de destaque, marcando dois dos cinco gols da goleada por 5 a 0 na final. Contudo, alguns internautas se mostraram frustrados com a derrota do brasileiro para o francês.
Confira reações à derrota de Estêvão no Golden Boy
Em ascensão nos Blues, o jovem deixou o Palmeiras com status de promessa, mas também carregando a marca de um atleta que, por vezes, não se sobressaía em confrontos decisivos. Com gols marcados em todas as competições que disputou pelo clube inglês até aqui, Estêvão afirmou como enfrentou a fama de não ser decisivo em grandes jogos.
— Nem me preocupava com isso porque tenho 18 anos. Ninguém está 100% pronto com 18 anos. Agradeço muito a Deus por às vezes as coisas não serem do jeito que eu queria, do jeito que as pessoas queriam no Brasil, para estarem acontecendo aqui hoje — começou o camisa 41, em entrevista à "ESPN".
