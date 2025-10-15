Com brasileiro na lista, veja os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025/26
Estêvão, do Chelsea, é o único representante do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil terá um único representante na reta final da premiação Golden Boy 2025/26, entregue ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia. O jornal italiano "Tuttosport" divulgou a lista com os 25 finalistas ao prêmio com a presença de Estêvão, do Chelsea.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jovens de PSG e Barcelona disputam troféu do Golden Boy
Futebol Internacional28/07/2025
- Futebol Internacional
Golden Boy 2025: Brasil tem apenas um nome entre os 100 candidatos ao prêmio
Futebol Internacional28/05/2025
- Futebol Internacional
Marinakis, interessado no Vasco, recebe prêmio no Golden Boy; entenda
Futebol Internacional03/12/2024
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Aos 18 anos e formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi comprado pelo Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões). No entanto, só se juntou à equipe inglesa em agosto, 22 dias após a conquista do Mundial de Clubes pelo time. Ele, inclusive, foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League pelo jornal "The Athletic".
A lista consiste nos 20 melhores jogadores do Golden Boy Index — um ranking compilado pela Football Benchmark, parceira de dados e análises do prêmio — e cinco wild cards, que foram atribuídos pela equipe editorial do jornal. Por isso, a listagem final consta com 25 nomes.
Além de Estêvão, o clube inglês também tem Jorrel Hato, da Holanda, na disputa. Enquanto o Brasil só tem um nome concorrendo ao prêmio, a França aparece com maior número de indicados - ao todo, seis -, entre eles Désiré Doué, do PSG, e Leny Yoro, do Manchester United. O Real Madrid tem dois na disputa: o turco Arda Güler e o argentino Franco Mastantuono.
Enquanto o Barcelona tem um: o zagueiro espanhol Pau Cubarsí. Lamine Yamal foi excluído pelas regras por já estar incluído no hall de honra e ter vencido a última temporada.
Veja a lista completa:
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Arda Güler (Real Madrid)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri (Arsenal)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Geovany Quenda (Sporting)
- Estêvão (Chelsea)
- Leny Yoro (Manchester United)
- Senny Mayulu (PSG)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt (Porto)
- Lucas Bergvall (Tottenham)
- Archie Gray (Tottenham)
- Mamadou Sarr (Strasbourg)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - wild card
- Francesco Pio Esposito (Inter de Milão) - wild card
- Rodrigo Mora (Porto) - wild card
- Giovanni Leoni (Liverpool) - wild card
- Aleksandar Stankovic (Clube Brugge) - wild card
Sobre o Golden Boy
Lançado em 2003 pelo jornal italiano Tuttosport, o prêmio Golden Boy é destinado ao melhor jogador abaixo dos 21 anos atuando na Europa. Entre os que já foram eleitos está Lionel Messi (2005), Alexandre Pato (2009), Kylian Mbappé (2017) e Jude Bellingham (2023).
Para poder concorrer ao prêmio, o jogador precisa ter nascido no ano de 2004 ou depois, além de ter feito parte de um clube pertencente a uma das 25 principais ligas da Uefa.
📲Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.
- Matéria
- Mais Notícias