imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com brasileiro na lista, veja os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025/26

Estêvão, do Chelsea, é o único representante do Brasil

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
14:14
Atualizado há 2 minutos
Golden Boy
imagem cameraTroféu Golden Boy (Foto: DIVULGAÇÃO/TUTTOSPORT)
O Brasil terá um único representante na reta final da premiação Golden Boy 2025/26, entregue ao melhor jogador sub-21 da temporada europeia. O jornal italiano "Tuttosport" divulgou a lista com os 25 finalistas ao prêmio com a presença de Estêvão, do Chelsea.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 18 anos e formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi comprado pelo Chelsea em 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões). No entanto, só se juntou à equipe inglesa em agosto, 22 dias após a conquista do Mundial de Clubes pelo time. Ele, inclusive, foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League pelo jornal "The Athletic".

A lista consiste nos 20 melhores jogadores do Golden Boy Index — um ranking compilado pela Football Benchmark, parceira de dados e análises do prêmio — e cinco wild cards, que foram atribuídos pela equipe editorial do jornal. Por isso, a listagem final consta com 25 nomes.

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool
Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)

Além de Estêvão, o clube inglês também tem Jorrel Hato, da Holanda, na disputa. Enquanto o Brasil só tem um nome concorrendo ao prêmio, a França aparece com maior número de indicados - ao todo, seis -, entre eles Désiré Doué, do PSG, e Leny Yoro, do Manchester United. O Real Madrid tem dois na disputa: o turco Arda Güler e o argentino Franco Mastantuono.

Enquanto o Barcelona tem um: o zagueiro espanhol Pau Cubarsí. Lamine Yamal foi excluído pelas regras por já estar incluído no hall de honra e ter vencido a última temporada.

Veja a lista completa:

  1. Pau Cubarsí (Barcelona)
  2. Désiré Doué (PSG)
  3. Dean Huijsen (Real Madrid)
  4. Kenan Yildiz (Juventus)
  5. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  6. Warren Zaïre-Emery (PSG)
  7. Arda Güler (Real Madrid)
  8. Franco Mastantuono (Real Madrid)
  9. Ethan Nwaneri (Arsenal)
  10. Jorrel Hato (Chelsea)
  11. Geovany Quenda (Sporting)
  12. Estêvão (Chelsea)
  13. Leny Yoro (Manchester United)
  14. Senny Mayulu (PSG)
  15. Nico O’Reilly (Manchester City)
  16. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
  17. Victor Froholdt (Porto)
  18. Lucas Bergvall (Tottenham)
  19. Archie Gray (Tottenham)
  20. Mamadou Sarr (Strasbourg)
  21. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - wild card
  22. Francesco Pio Esposito (Inter de Milão) - wild card
  23. Rodrigo Mora (Porto) - wild card
  24. Giovanni Leoni (Liverpool) - wild card
  25. Aleksandar Stankovic (Clube Brugge) - wild card
Tuttosport divulga indicados ao prêmio Golden Boy (Foto: Reprodução)
Sobre o Golden Boy

Lançado em 2003 pelo jornal italiano Tuttosport, o prêmio Golden Boy é destinado ao melhor jogador abaixo dos 21 anos atuando na Europa. Entre os que já foram eleitos está Lionel Messi (2005), Alexandre Pato (2009), Kylian Mbappé (2017) e Jude Bellingham (2023).

Para poder concorrer ao prêmio, o jogador precisa ter nascido no ano de 2004 ou depois, além de ter feito parte de um clube pertencente a uma das 25 principais ligas da Uefa.

➡️Os últimos 10 Golden Boy

➡️Os últimos 10 Golden Boy

