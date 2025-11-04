menu hamburguer
Cena entre Alex Poatan e Ibrahimović choca internautas: 'Loucura'

Encontro 'aleatório' aconteceu no último domingo (2)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 04/11/2025
10:51
Poatan e Ibraimovich se encontraram em jogo do Milan (Foto: Reprodução)
imagem cameraPoatan e Ibrahimović se encontraram em jogo do Milan (Foto: Reprodução)
Um encontro entre Alex Poatan e Zlatan Ibrahimović viralizou e impressionou muitos internautas nas redes sociais nesta segunda-feira (3). Os dois se cruzaram durante o jogo entre Milan e Roma, no San Siro, que terminou com vitória dos donos da casa por 1 a 0.

A partida entre Milan e Roma pelo Campeonato Italiano foi movimentada, mas o destaque nas redes foi para o encontro de dois gigantes: Alex Poatan e Ibrahimović. O brasileiro tem 1,93 de altura e o sueco 1,95, mas a diferença pareceu ser maior pelos vídeos.

Além dos dois, o lutador brasileiro Diego Lopes também esteve presente no encontro. Zlatan perguntou para os dois até quando eles ficariam na Europa e quando eles lutariam novamente.

Foi justamente a diferença de altura entre Poatan e Ibrahimović que chamou atenção de muitas pessoas nas redes sociais. O lutador brasileiro "ficou pequeno" perto do ex-jogador sueco, que sempre foi conhecido pela sua personalidade forte. Veja o encontro inusitado abaixo e os comentários:

Alex Poatan, novo campeão do UFC, encontrou Ibrahimović (Foto: Reprodução Twitter ufc)

Veja encontro entre Poatan e Ibrahimović

Jogo movimentado

O jogo que contou com o encontro entre Alex Poatan e Ibrahimović decidido pelo gol do zagueiro Strahinja Pavlović aos 39 minutos do primeiro tempo, após assistência de Rafael Leão. No confronto direto pelas primeiras posições do campeonato, o Milan superou a Roma nos critérios de desempate, por possuir saldo de gols superior (8 a 5), embora ambas as equipes somem 21 pontos após dez rodadas.

As campanhas, porém, apresentam diferenças: os Rossoneri registram seis vitórias, três empates e uma derrota, enquanto a Giallorossi acumula sete vitórias e três derrotas. O Napoli lidera a competição com 22 pontos, seguido pela Inter de Milão, que ocupa a segunda colocação, empatada em pontuação com os rivais logo abaixo.

