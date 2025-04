Marcus Rashford, de 27 anos, é um caso emblemático do futebol inglês. O jogador do Aston Villa, que está emprestado pelo Manchester United, só vai definir o seu destino em junho, mas há preferências e opções claras no mercado para onde não iria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rashford chegou ao novo clube por empréstimo em janeiro, após um início de temporada abaixo do esperado no Manchester United e uma série de desencontros com o técnico Rúben Amorim. Em Birmingham, o inglês vive momento estável, onde tem uma relação positiva com o treinador Unai Emery.

continua após a publicidade

O Villa tem uma opção de compra por 40 milhões de libras, sujeita à vontade do jogador e à concordância dos termos com os Red Devils, clube o qual tem contrato até 2028. Por números, são quatro gols e seis assistências em 17 oportunidades em campo. O último tento foi o pênalti contra o Manchester City, na derrota por 2 a 1.

Para o futuro, o atacante tem um alvo: a Champions League. Segundo o veículo inglês "Sky Sports", Rashford só voltaria ao lado vermelho de Manchester se não conseguisse uma oportunidade em um clube que participará da competição continental. Contudo, o jogador não atuaria por um time de Londres, enquanto seus representantes também são contra qualquer acordo.

continua após a publicidade

O Barcelona, ​​que demonstrou interesse em janeiro, continua monitorando a situação do jogador da seleção inglesa. O United, por sua vez, tomou medidas para substituir Marcus, após receber indicações positivas de que Matheus Cunha, do Wolves, gostaria de se juntar a Old Trafford.

➡️ Adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, Chelsea se aproxima de zagueiro promissor